US Open ONLINE: V akci šest Češek, do turnaje vstupuje Vondroušová

Druhý den US Open vstoupí do turnaje zbývajících šest českých tenistek. Jako první jsou od 17 hodin českého času na řadě Linda Nosková a Marie Bouzková proti americkým soupeřkám. V roli úřadující grandslamové šampionky se v New Yorku představí wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová, jež se střetne s 241. hráčkou žebříčku Han Na-le z Koreje.