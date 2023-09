US Open: Muchová je ve čtvrtfinále! Číňanku přemohla ve třech setech

Karolína Muchová v osmifinále US Open • ČTK/AP

Bravo! Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do čtvrtfinále grandslamového US Open. Turnajová desítka dnes zdolala na betonu v New Yorku Číňanku Wang Sin-jü za dvě hodiny a 35 minut 6:3, 5:7, 6:1. Finalistka letošního Roland Garros vyzve v boji o semifinále patnáctou nasazenou Belindu Bencicovou ze Švýcarska, nebo Rumunku Soranu Cirsteaovou.