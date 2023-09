Narozeninová lekce pro Menšíka: Atmosféra mi dala velkou facku

PŘÍMO Z NEW YORKU | Přání „happy birthday“, které vyvěsili po konci zápasu v jeho hráčské lóži rodiče a kouč, si Jakub Menšík ani nevšiml. Tak rychle prchal z kurtu Louise Armstronga do šatny. V den své plnoletosti na něm inkasoval tvrdou lekci. „Dostal jsem na pr…,“ uznal talentovaný kvalifikant, kterého smetl ve 3. kole US Open domácí favorit Taylor Fritz, příslušník top 10, za pouhých 90 minut 6:1, 6:2, 6:0. V tenisové kvalitě podle Menšíka problém nevězel, atmosféra a tréma z vystoupení na stadionu pro 14 000 diváků ho prý ale zcela ochromily. Přitom si sám mač na velkém kurtu tuze přál.