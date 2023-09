Nováček o legendách, zesnulém příteli i US Open: Menšík? V jeho věku...

PŘÍMO Z NEW YORKU | Když na US Open přiletí, je váženým hostem. Pro Karla Nováčka (58) je grandslam ve Flushing Meadows ten nej. Od Jimmyho Connorse tu dostal poučnou lekci, sebevědomí nabral triumfem nad obhájcem Stefanem Edbergem. A postupem do semifinále v roce 1994, když byl tenistou až šesté desítky žebříčku, zaznamenal největší úspěch kariéry.