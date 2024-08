US Open: Muchová, Plíšková, Macháč i Menšík jdou dál. Nosková končí

Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bouzková postoupily na US Open do 2. kola. Finalistka turnaje z roku 2016 Plíšková porazila Egypťanku Majar Šarífovou 6:3, 0:6, 7:5. Bouzková si poradila s německou kvalifikantkou Evou Lysovou, kterou zdolala po obratu ve třetím setu 6:2, 1:6, 7:5. Neuspěla naopak Linda Nosková, jež podlehla nasazené třicítce Julii Putincevové z Kazachstánu 6:7, 4:6.

Dvaatřicetiletá Plíšková postoupila letos na grandslamu poprvé do 2. kola. Utkání vyhrála za dvě hodiny a 25 minut a narazí v další fázi narazí na světovou pětku, Italku Jasmine Paolinovou.

Plíšková porazila Šarífovou i ve druhém vzájemném utkání a navázala na čtyři roky starý triumf z Roland Garros. Také tehdy zvítězila po třech setech. V dnešním zápase nasbírala šest es a 33 vítězných míčů.

„Byly to docela nervy. První kola na grandslamech jsou vždycky náročná. Myslím, že jsem měla docela dobré momenty, pak jsem měla i pár horších. Soupeřka byla zakouslá a těžká, nedala mi moc bodů zadarmo, takže co jsem si neuhrála, to jsem neměla. Nehrálo se mi úplně nejlépe. Ale vybojované vítězství se počítá,“ řekla novinářům Plíšková.

Rodačka z Loun sice ztrácela v prvním setu 1:3, poté ale získala pět her v řadě a ujala se vedení. Druhá sada Plíškové nevyšla. Neudržela jediné podání a 89. hráčka světa Šarífová jí nadělila za čtyřicet minut „kanára“.

V rozhodujícím třetím setu doháněla Plíšková dvakrát manko brejku. Pokaždé se jí ale podařilo srovnat a sama rozhodla ve 12. hře. V ní využila při servisu soupeřky první mečbol.

Bouzková prošla do druhého kola US Open potřetí za sebou. První set získala díky třem brejkům, ve druhé sadě naopak o servis dvakrát přišla. Na začátku třetího setu ztrácela česká tenistka už 0:3, manko dvou brejků ale postupně smazala a za stavu 6:5 zahrála Lysová na mečbol dvojchybu. Bouzková příště narazí na nasazenou šestnáctku Ljudmilu Samsonovovou z Ruska.

„První zápasy jsou vždycky těžké, občas je náročné dostat se do rytmu. Jsem ráda, že jsem utkání nakonec vybojovala. Každá výhra se počítá. Těší mě, že mám příležitost si tady zahrát další zápas. Dost mi pomohlo, že soupeřka zakončila utkání dvěma dvojchybami,“ podotkla Bouzková.

Devatenáctiletá Nosková nenavázala ve Flushing Meadows na pár dní starý premiérový triumf z turnaje WTA v Monterrey. Proti Putincevové zahrála 25 vítězných míčů, udělala ale 34 nevynucených chyb. Zaznamenala nejhorší grandslamový výsledek v sezoně.

První sadu svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy prohrála v tie-breaku 3:7. Ve druhém setu přišla Nosková o první tři servisy a Putincevová získala vedení 4:1. Čtvrtfinalistka letošního Australian Open Nosková sice ještě snížila a za stavu 4:5 odvrátila tři mečboly. Vzápětí ale nevyužila brejkbol a Putincevová poté čtvrtou možnost na ukončení zápasu využila.

„Ona (Putincevová) hraje dobře. Viděla jsem ji, poslední dobou měla pár dobrých zápasů. Ale hrály jsme vyrovnaně. Myslím, že jsem to spíš já prohrála, než ona vyhrála,“ doplnila Nosková.

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Menšík (ČR) - Auger-Aliassime (19-Kan.) 6:2, 6:4, 6:2

Macháč (ČR) - Fognini (It.) 7:5, 6:1, 6:3

Thompson (Austr.) - Lestienne (Fr.) 6:1, 6:3, 6:2

Hurkacz (7-Pol.) - Skatov (Kaz.) 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Goffin (Belg.) - Tabilo (22-Chile) 7:6 (9:7), 6:1, 7:5

Navone (Arg.) - Altmaier (Něm.) 1:6, 6:2, 6:4, 6:1

Kokkinakis (Austr.) - S. Tsitsipas (11-Řec.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5

Draper (25-Brit.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 6:0, 4:0 skreč

Schoolkate (Austr.) - Daniel (Jap.) 4:6, 4:6, 6:4, 7:6 (8:6), 6:4

Michelsen - Spizzirri (oba USA) 6:1, 7:5, 6:3

Virtanen (Fin.) - Halys (Fr.) 6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:2

Mannarino (Fr.) - Čorič (Chorv.) 7:5, 6:2, 6:3

Sinner (1-It.) - McDonald (USA) 2:6, 6:2, 6:1, 6:2

Arnaldi (30-It.) - Svajda (USA) 6:3, 6:2, 6:1

Borges (Portug.) - Coria (Arg.) 6:2, 6:4, 6:1

Safiullin (Rus.) - Forbes (USA) 6:4, 7:6 (7:2), 6:2

Díaz (Arg.) - Gaston (Fr.) 6:1, 6:4, 6:2

Cobolli (31-It.) - Duckworth (Austr.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:4

Marozsán (Maď.) - Medjedovič (Srb.) 2:6, 6:1, 3:6, 6:1, 6:4

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (ČR) - Volynetsová (USA) 6:3, 7:5

Kar. Plíšková (ČR) - Šarífová (Egy.) 6:3, 0:6, 7:5

Bouzková (ČR) - Lysová (Něm.) 6:2, 1:6, 7:5

Lepchenková (USA) - B. Fruhvirtová (ČR) 2:1 skreč

Putincevová (30-Kaz.) - Nosková (ČR) 7:6 (7:3)

Pavljučenkovová (25-Rus.) - Prestonová (Austr.) 6:2, 6:0

Ponchetová (Fr.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:4, 6:1

Kruegerová (USA) - Čang Šuaj (Čína) 0:6, 6:1, 7:5

Erraniová (It.) - Bucsaová (Šp.) 3:6, 6:0, 6:4

Šwiateková (1-Pol.) - Rachimovová (Rus.) 6:4, 7:6 (8:6)

Dolehideová (USA) - Collinsová (11-USA) 1:6, 7:5, 6:4

Boulterová (31-Brit.) - Sasnovičová (Běl.) 5:7, 6:2, 6:1

Ósakaová (Jap.) - Ostapenková (10-Lot.) 6:3, 6:2

M. Andrejevová (21-Rus.) - Osoriová (Kol.) 6:2, 7:6 (7:4)

Zarazuaová (Mex.) - Garciaová (28-Fr.) 6:1, 6:4

Šibaharaová (Jap.) - Savilleová (Austr.) 6:3, 4:6, 7:6 (10:6)

Cocciarettová (It.) - Baindlová (Ukr.) 6:3, 6:0

Wozniacká (Dán.) - Hibinová (Jap.) 6:0, 6:1

Rybakinová (4-Kaz.) - Aiavaová (Austr.) 6:1, 7:6 (7:1)

Kalinská (15-Rus.) - Davisová (USA) 6:2, 6:2

Bouzasová (Šp.) - Martičová (Chorv.) 6:3, 6:0

Samsonovová (16-Rus.) - Wang Čchiang (Čína) 6:2, 7:5

Haddadová-Maiaová (22-Braz.) - Avanesjanová (Arm.) 4:6, 6:0, 6:2