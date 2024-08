Hrůza na US Open. Japonec se svalil v křečích, odvezli ho na křesle

Je to host, který přijde bez pozvání a vyzpovídá vás, jak jste připravení. Tenisové US Open jako každý rok obchází postrach jménem křeče. V newyorské prádelně, velkých vedrech zostřených o vysokou vlhkost, ztrácí tělo rychle tekutiny. Stres zápasu a svalová únava se postarají o zbytek. Křeče mohou zcela paralyzovat tělo, jak poznal v 1. kole i Japonec Jošihito Nišioka.

Krátce po začátku páté sady se Srbem Miomirem Kecmanovičem se 53. hráč žebříčku neschopen pohybu sesunul na beton dvorce a nakonec ho z něj po skreči pořadatelé odváželi na kolečkovém křesle.

Ještě předtím však diváci na kurtu číslo 8 viděli děsivé představení. Po 3 hodinách a 36 minutách zápasu se Nišioka poté, co se mu nepodařilo dopodávat čtvrtou sadu, sesunul k zemi. Uprostřed druhého gamu páté sady, což znamenalo, že neměl podle pravidel nárok na to si okamžitě vybrat čas na ošetření. Samotné křeče totiž hráče neopravňují zavolat si uprostřed hry lékaře, jelikož tenisovým viděním světa jsou často důsledkem menší fyzické připravenosti. O pomoc s křečemi můžete požádat dvakrát za zápas jen při výměně stran či o pauze mezi sety.

Nad Nišiokou tedy stáli zneklidnění pořadatelé a přisedl si k němu také jeho soupeř Kecmanovič. Lékařské pomoci se mu však dostalo až poté, co zápas skrečoval (6:7, 6:2, 7:5, 5:7, 0:1) a odvezli ho na ošetřovnu.

„Křeče jsem začal dostávat uprostřed čtvrtého setu. Když jsem během něj za stavu 5:4 podával na vítězství, ještě zesílily. V pátém setu přešly kromě nohou do obou kyčlí a nahoru do lopatek. Neudržel jsem se na nohách, měl jsem problémy s dýcháním. Ještě hodinu po zápase se mi stahovalo celé tělo, ale už je mi mnohem líp,“ vzkázal pak na sociálních sítích zneklidněným fanouškům Nišioka, jenž se obratem odhlásil ze soutěže ve čtyřhře a plánoval co nejrychleji odletět domů do Japonska. Pro osmadvacetiletého borce, nedávného šampiona turnaje v Atlantě, skončilo US Open noční můrou.

Předcházet křečím se dá různě. Klíčový je pitný režim již den před utkáním, na kurt si pak tenisté berou i sáčky se solí, kterou lížou. Pomohou i banány. Tenisté však obyčejně nastupují k utkání s prázdnějším žaludkem, když zkonzumují moc soli, může se jim udělat špatně. Ani zvracení na kurtu není unikátem. Podle „babských rad“ existuje i další pomůcka, na křeče údajně pomáhá i lák od okurek.

Nekontrolovatelné stahy svalů se nevyhýbají nikomu, jak poznal i Rafael Nadal. Jeho scénka z tiskové konference při US Open je už legendární. Mallorčan při ní dostal tak silné křeče, že sjel s tváří zkřivenou bolestí pod stůl a tiskovka musela být přerušena.

Nejdramatičtější obrázek však nabídl turnaj ve Flushing Meadows v roce 1995. Šúzó Macuoka nebyl schopný dokončit duel prvního kola s Petrem Kordou, ležel bezvládně na kurtu a křičel bolestí. Podle tehdejších pravidel mu nikdo nemohl pomoci, aby nebyl diskvalifikovaný. Po tomto případu se na patnáct let změnila pravidla, medical timeout kvůli křečím byl povolený. Až do začátku sezony 2010, kdy znovu začaly platit přísnější regule. Protože i křeče jsou protivník, kterého musíte na cestě za tenisovým úspěchem porazit.