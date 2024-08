US Open: Krejčíková nezaváhala a jde dál. Lehečka slaví, Siniaková končí

Kateřina Siniaková do 2. kola US Open nepostoupila • ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Tenista Jiří Lehečka postoupil poprvé v kariéře do 2. kola US Open. Maďar Márton Fucsovics dnes duel v New Yorku za stavu 1:6, 6:4, 6:3, 3:0 z pohledu českého hráče vzdal kvůli zranění zad. V 1. kole skončila naopak Kateřina Siniaková, která podlehla domácí turnajové čtrnáctce Madison Keysové 4:6, 1:6. V noci šla do akce také vítězka letošního Wimbledonu Barbora Krejčíková, která ve dvou setech v poměru 7:6 a 6:2 vyřadila španělskou kvalifikantku Marinu Bassolsovou.

Osmadvacetiletá Krejčíková postoupila do 2. kola posledního grandslamu sezony potřetí v kariéře. Jejím maximem je dosud čtvrtfinálová účast z roku 2021. Vloni vypadla ve Flushing Meadows v 1. kole.

Krejčíková potvrdila proti 114. hráčce světa Bassolsové, která prošla kvalifikací bez ztráty setu, roli favoritky. V prvním setu smazala manko 1:3, a přestože při vedení 5:4 sadu nedoservírovala, později v tie-breaku uspěla 7:3.

„Bylo to těžké, ale čekala jsem, že to tak bude. Dlouho jsem na betonu nehrála. A i teď jsem měla pauzu, takže jsem vypadla ze zápasového rytmu. Ona (Bassolsová) tu hrála už tři zápasy, všechny vyhrála a věděla, do čeho jde,“ řekla novinářům Krejčíková.

Ve druhé sadě už česká tenistka větší drama nedovolila. Bassolsové nenabídla jediný brejkbol, sama soupeřčin servis dvakrát prolomila a utkání zakončila využitým třetím mečbolem. Nemusela litovat ani 28 nevynucených chyb.

„Cítila jsem se dobře. Jsem ráda, že i když se mi v prvním setu nedařilo a prohrávala jsem, podařilo se mi to uhrát a zápas celkově vyhrála. Jsem ráda, že dokážu získávat teď klíčové momenty na svou stranu,“ doplnila Krejčíková.

Dvaadvacetiletý Lehečka, který vynechal kvůli únavové zlomenině bederního obratle letošní Roland Garros, Wimbledon i olympijské hry v Paříži, zaznamenal první výhru v hlavní soutěži ve Flushing Meadows na třetí pokus. Proti 81. hráči světa Fucsovicsovi uspěl i ve druhém vzájemném utkání. V dalším kole narazí na Američana Mitchella Kruegera.

Nejvýše postavený český hráč na turnaji Lehečka neměl vydařený začátek. V prvním gamu nevyužil čtyři brejkboly, poté přišel dvakrát o servis a úvodní set ztratil za 36 minut. Udělal v něm 21 nevynucených chyb.

V dalším průběhu už ale byl mladoboleslavský rodák na podání stoprocentní. Druhý set vyhrál díky brejku v desáté hře a ve třetí sadě získal brzy vedení 3:0. Fucsovics si za stavu 1:4 vzal pauzu na ošetření zad, zápas už ale nezdramatizoval. Lehečka třetí set dotáhl, a jakmile získal ve čtvrtém další dva brejky, Fucsovics utkání vzdal.

Osmadvacetiletá Siniaková dohrála v úvodním kole US Open podruhé za sebou a nenavázala na semifinále z posledního turnaje v Clevelandu. Proti loňské semifinalistce US Open Keysové doplatila na 11 dvojchyb a 29 nevynucených chyb. Utkání ztratila za 64 minut.

Siniaková přišla o první set kvůli ztracenému servisu v páté hře. Ve druhé sadě už neudržela servis ani jednou a poprvé v sezoně dohrála na grandslamu v úvodním kole.

Gauffová jde dál, Sakkariová vzdala

Obhájkyně titulu Coco Gauffová vstoupila do tenisového US Open hladkou výhrou. Varvaru Gračovovou z Francie vyřadila třetí nasazená Američanka za 66 minut po setech 6:2, 6:0. Zato Maria Sakkariová opustila poslední grandslam sezony po jediném setu. Řecká turnajová devítka prohrála s 80. hráčkou žebříčku Wang Ja-fan z Číny první sadu 2:6, pak zápas prvního kola kvůli potížím s ramenem vzdala.

Sakkariová hrála ve Flushing Meadows v roce 2021 semifinále, letošní sezona se jí ale na grandslamech nevydařila. Nejdále došla ve Wimbledonu, kde hrála třetí kolo.

Olympijská vítězka Čeng Čchin-wen z Číny rovněž ztratila úvodní set, ale zápas s Američankou Amandou Anisimovovou nakonec otočila. Postoupila i její soupeřka z olympijského finále Donna Vekičová z Chorvatska.

Poslední grandslamový zápas odehrál Rakušan Dominic Thiem, který po sezoně ukončí kariéru. Vítěz US Open 2020 podlehl Američanovi Benu Sheltonovi ve třech setech. Naopak poražený finalista z roku 2020 Alexander Zverev pokračuje, čtvrtý nasazený Němec zdolal krajana Maximiliana Marterera 6:2, 6:7, 6:3, 6:2.

Djokovič začal výhrou, uspěla i Sabalenková

Sedmatřicetiletý Djokovič může triumfovat na US Open popáté v kariéře. Ve Flushing Meadows si připsal 89. vítězství, čímž vyrovnal na druhém místě historického žebříčku Švýcara Rogera Federera. Více výher ve dvouhře má jen Američan Jimmy Connors (98).

Druhý hráč světa Djokovič vyhrál také sedmý zápas za sebou a navázal na vystoupení z olympijských her v Paříži, kde zkompletoval díky zlaté medaili tzv. Golden Slam. O tři roky mladšího Albota, kterému patří ve světovém žebříčku 138. místo, porazil za dvě hodiny a osm minut. V utkání přišel jednou o servis, soupeře naopak šestkrát "brejkl". V dalším kole se utká s krajanem Laslem Djerem.

Také Sabalenková zahájila poslední grandslamový turnaj sezony bez ztráty setu. Australskou kvalifikantku Honovou přehrála v počtu vítězných míčů 27:12. Dvojnásobná vítězka Australian Open Sabalenková narazí v další fázi na Italku Luciu Bronzettiovou.

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Humbert (17-Fr.) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:4, 6:4,

Zverev (4-Něm.) - Marterer (Něm.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2,

Ruud (8-Nor.) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 7:6 (7:2), 6:2, 6:2,

Shelton (13-USA) - Thiem (Rak.) 6:4, 6:2, 6:2,

Šang Ťün-čcheng (Čína) - Bublik (27-Kaz.) 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:4,

Popyrin (28-Austr.) - Kwon Sun-u (Korea) 7:5, 6:2, 6:3,

Comesana (Arg.) - Stricker (Švýc.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:3,

Bautista (Šp.) - Nardi (It.) 7:5, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5),

Krueger (USA) - Grenier (Fr.) 4:6, 6:3, 6:4, 7:5,

Berrettini (It.) - Ramos (Šp.) 7:6 (7:2), 6:2, 6:3,

Lehečka (32-ČR) - Fucsovics (Maď.) 1:6, 6:4, 6:3, 3:0 skreč,

Rubljov (6-Rus.) - Seyboth Wild (Braz.) 6:3, 7:6 (7:3), 7:5,

Fritz (12-USA) - Carabelli (Arg.) 7:5, 6:1, 6:2,

Carballés (Šp.) - Choinski (Brit.) 6:2, 6:3, 5:7, 6:7 (5:7), 6:3,

Etcheverry (Arg.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:4, 6:2, 6:3,

Dimitrov (9-Bulh.) - Jacquet (Fr.) 6:3, 6:4, 6:2,

Nakashima (USA) - Rune (15-Dán.) 6:2, 6:1, 6:4,

Musetti (18-It.) - Opelka (USA) 7:6 (7:3),1:6, 6:1, 7:5,

F. Cerúndolo (29-Arg.) - Ofner (Rak.) 5:7, 6:4, 6:4, 6:2,

Martínez (Šp.) - Kašnikowski (Pol.) 6:7 (6:8), 6:1, 6:2, 3:6, 7:6 (10:6),

Monfils (Fr.) - Schwartzman (Arg.) 6:7 (2:7), 6:2, 6:2, 6:1,

Müller (Fr.) - Walton (Austr.) 3:6, 7:6 (9:7), 6:3, 6:4,

Kecmanovič (Srb.) - Nišioka (Jap.) 7:6 (7:2), 2:6, 5:7, 7:5, 1:0 skreč,

Ševčenko (Kaz.) - Koepfer (Něm.) 6:3, 7:5, 5:7, 6:2.

Tiafoe (20-USA) - Kovacevic (USA) 6:4, 6:3, 4:6, 7:5,

Báez (21-Arg.) - Darderi (It.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:0, 7:6 (7:4),

Hijikata (Austr.) - Davidovich (Šp.) 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3,

Rinderknech (Fr.) - Eubanks (USA) 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, 7:6 (10:8),

Cazaux (Fr.) - Carreňo (Šp.) 6:1, 6:3, 6:3,

Griekspoor (Niz.) - Nagal (Indie) 6:1, 6:3, 7:6 (8:6),

Djere (Srb.) - Struff (Něm.) 6:7 (7:9), 6:1, 6:7 (7:9), 6:4, 6:2,

Djokovič (2-Srb.) - Albot (Mold.) 6:2, 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Anisimovová (USA) 4:6, 6:4, 6:2,

Wang Ja-fan (Čína) - Sakkariová (9-Řec.) 6:2 skreč,

Kasatkinová (12-Rus.) - Cristianová (Rum.) 6:2, 6:4,

Vekičová (24-Chorv.) - Birrellová (Austr.) 6:4, 6:4,

Svitolinová (27-Ukr.) - Carléová (Arg.) 3:6, 6:3, 6:4,

E. Andrejevová (Rus.) - Jüan Jüe (Čína) 6:3, 7:6 (9:7),

Parryová (Fr.) - Wang Si-jü (Čína) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5),

Niemeierová (Něm.) - Jastremská (32-Ukr.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:4,

Keysová (14-USA) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:1,

Gauffová (3-USA) - Gračovová (Fr.) 6:2, 6:0,

Badosaová (26-Šp.) - Golubicová (Švýc.) 6:0, 6:3,

Minnenová (Belg.) - Frechová (Pol.) 7:5, 7:5,

Kalininová (Ukr.) - Dodinová (Fr.) 6:1, 3:6, 6:1,

Mariaová (Něm.) - Sierraová (Arg.) 6:2, 6:3,

Jointová (Austr.) - Siegemundová (Něm,) 6:4, 7:5,

Stearnsová (USA) - Curenková (Ukr.) 6:1, 7:5,

Townsendová (USA) - Trevisanová (It.) 6:2, 7:5,

Učidžimaová (Jap.) - Korpatschová (Něm.) 3:6, 6:3, 6:4.

Krejčíková (8-ČR) - Bassolsová (Šp.) 7:6 (7:3), 6:2,

Navarrová (13-USA) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:1,

Kosťuková (19-Ukr.) - Kesslerová (USA) 6:2, 6:3,

Mertensová (33-Belg.) - V. Kuděrmětovová (Rus.) 3:6, 6:4, 6:3,

Tomljanovicová (Austr.) - Liová (USA) 6:4, 6:4,

Jovicová (USA) - Linetteová (Pol.) 6:4, 6:3

Rusová (Niz.) - Bogdanová (Rum.) 6:4, 7:6 (7:5),

Dartová (Brit.) - Paquetová (Fr.) 6:1, 6:2,

Azarenková (20-Běl.) - Starodubcevová (Ukr.) 3:6, 6:1, 6:1,

Alexandrovová (29-Rus.) - Tomovová (Bulh.) 6:7 (4:7), 6:0, 7:5,

Burelová (Fr.) - Stephensová (USA) 0:6, 7:5, 7:5,

Ruseová (Rum.) - Grabherová (Rak.) 6:2, 6:4,

Bronzettiová (It.) - Sunová (N. Zél.) 6:3 skreč,

Sabalenková (2-Běl.) - Honová (Austr.) 6:3, 6:3.