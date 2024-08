US Open ONLINE: Macháč vyřadil Kordu, v akci Plíšková i Bouzková

Ve čtvrtek jsou na programu další zápasy US Open i českými tenisty v akci. Tomáš Macháč porazil turnajovou šestnáctku Američana Sebastiana Kordu 6:4, 6:2, 6:4 a poprvé v kariéře v New Yorku postoupil do 3. kola. Jakub Menšík vyzve Australana Tristana Schoolkatea. V ženské dvouhře se utká Marie Bouzková s Liudmilou Samsonovou, Karolína Plíšková čelí finalistce letošního Wimbledonu Jasmine Paoliniové. V rámci night session po půlnoci českého času vyzve Karolína Muchová někdejší světovou jedničku Naomi Ósakovou. Všechny zápasy českých tenistů sledujte ONLINE na webu iSport.cz.