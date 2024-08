Češi řádí na US Open. Navrátil chválí: Je to bomba! Co plány pro Davis Cup?

Jednomu je stále osmnáct, druhému dvacet dva a třetí je jen o rok starší. Trio českých tenistů, kteří mají stále vše před sebou, se ve Flushing Meadows srdnatě prodralo do 3. kola. Na grandslamu se něco takového povedlo poprvé po osmnácti letech. Není divu, že je daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil z tažení Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečky i Tomáše Macháče na US Open nadšený. „Je to bomba,“ jásá. Vždyť už za týden tahle parta zamíří do Valencie bojovat o závěrečné play off, a přestože figuruje ve skupině smrti s Australany, Španěly a Francouzi, musí se s ní počítat.