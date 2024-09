US Open: Siniaková s Townsendovou jsou v semifinále, Zverev končí

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do semifinále čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou v New Yorku porazily nizozemsko-brazilský pár Demi Schuursová, Luisa Stefaniová 6:2, 6:3. Utkání vyhrály za hodinu a 25 minut a Siniaková drží šanci na desátou grandslamovou trofej.