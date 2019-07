Kvitová překvapila samu sebe. Není třeba mít natrénováno, smála se | iSport.cz

Na kurtu jste prohlásila, že jste svým výkonem překvapila i samu sebe. Jak to děláte?

„Vím o sobě, že jsem hráčka, která nemusí mít moc natrénováno. Takže si dám zítra zase pauzu. (smích) Ale fakt jsem překvapila i samu sebe. Hlavně podáním, které výborně fungovalo, i když se mi v trénincích nedařilo.“

Nedoléčená levačka vydržela?

„Ano, z toho mám velkou radost. Je jasné, že mě budou zítra bolet svaly a celá ruka z té námahy, ale poraněné místo, kde je sval natržený, nebolí. V zápase jsem ho necítila. Nehrála jsem ani pod prášky, abych o ruce dobře věděla.“

Vaši trenéři říkali, že příprava byla sice tragická, ale vy sama jste schopná se v utkání nejlépe natrénovat. Cítíte, že se dostáváte do formy?

„Tenhle zápas byl nejlepší trénink, který jsem mohla mít. Hrála jsem jen dva sety se soupeřkou, která na trávě opravdu umí. Snad doháním to, o co jsem přišla. Dostala jsem se do rytmu, nebyla jsem úplně mimo. Sama jsem do hry zapojila nějaké prvky, které mi bleskly hlavou.“

INSIDER: Kvitová může z Češek dojít nejdál. Plíškové a Vondroušové Wimbledon nesedí

Projevil se trochu efekt čisté hlavy. Sama jste měla před turnajem tolik problémů, že jste neměla čas se nervovat?

„Asi jo. Ale na druhou stranu nervy byly i dneska. Obavy o ruku jsem měla, což není úplně příjemné, když na vás letí rychlý servis. Ale věřím, že s časem se to bude lepšit.“

Na kurtu jste vypadala ale velmi dobře psychicky naladěná.

„Jo, myšlení bylo od prvního míče pořád stejné a pozitivní. I když jsem v prvních dvou returnujících gamech nedala ani jeden míč do kurtu, tak jsem byla v pohodě.“

Jste tedy hodně ráda, že jste si troufla do turnaje nastoupit?

„Vyplatilo se. Jsem ráda, že jsem si na to troufla a jak to dopadlo. Ale nemůžu vyloučit, že ruku v další zápase ucítím a bude konec. Zatím však drží.“