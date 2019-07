Wimbledon 2019: Kvitová zvládla obrat, slaví i Strýcová. Končí Siniaková | iSport.cz

Šestá nasazená Kvitová, která hraje první turnaj po natržení svalu v předloktí levé ruky, odvrátila v úvodní sadě tři setboly a Kristinu Mladenovicovou z Francie porazila 7:5 a 6:2 za hodinu a 25 minut. Česká tenistka vyhrála dva zápasy na londýnské trávě poprvé po čtyřech letech.

K třicáté výhře v sezoně se Kvitová rozjížděla pomalu. „Byla jsem nervózní, to se projevilo na první hře,“ komentovala úvodní game utkání, v kterém udělala dvě dvojchyby a prohrála ho. Dlouho se nemohla trefit do returnu dobře podávající první deblistky světa Mladenovicové, ale hru pomalu vyrovnávala.

První tři brejkboly za stavu 3:4 ještě nevyužila a zdálo se, že sadu už nezachrání. Za stavu 4:5 měla Francouzka tři setboly, ale všechny Kvitová ustála. „Nějak jsem to dokázala a pak jsem se začala cítit lépe,“ řekla česká tenistka. K vyrovnání na 5:5 jí pomohly dvě dvojchyby soupeřky za sebou a pak už měla převahu.

Na úvod druhého setu sice znovu přišla o podání, ale pak získala čtyři hry po sobě. Na 4:1 zvýšila svým osmým esem a závěr jistě dohrála. „Zlepšuje se to,“ říkala cestou z kurtu o své ruce, na které má na zraněném místě tejp.

Příští soupeřkou Kvitové bude Američanka Amanda Anisimovová, nebo Magda Linetteová z Polska. „Je mi to jedno. Důležité je, abych byla zdravá a mohla hrát svůj tenis,“ řekla. Dál než do třetího kola Wimbledonu se dostala naposledy v roce 2014, kdy londýnský grandslam podruhé vyhrála.

Postup slaví i Strýcová

Postup mezi 32 nejlepších slaví i Barbora Strýcová, která přešla přes Lauru Siegemundovou z Německa. Na výhru 6:3 a 7:5 potřebovala o 50 minut více než Kvitová. Do stejné fáze turnaje postoupila Strýcová i loni.

Strýcová měla v duelu 20 brejkbolů, v jedné hře dokonce sedm, ale proměnila jich pět. Sama přišla o podání jen třikrát a po esu při druhém mečbolu si zařvala radostí. Ve třetím kole je potřetí během čtyř let a o osmifinále bude nejspíš hrát s turnajovou čtyřkou Kiki Bertensovou z Nizozemska.

Siniaková na centrkurtu padla

Kateřina Siniaková nestačila na domácí favoritku Johannu Kontaovou. Devatenáctá nasazená hráčka jí nenabídla ani jeden brejkbol a na centrálním kurtu Britka zvítězila 6:3, 6:4. Siniaková se zaměří na čtyřhru, v níž s Barborou Krejčíkovou obhajují titul.

Bartyová si drží fazónu, dál jde i Federer

Osminásobný šampion Roger Federer postoupil již posedmnácté ve Wimbledonu do třetího kola a vyrovnal rekord amerického tenisty Jimmyho Connorse. Sedmatřicetiletý švýcarský fenomén porazil o 17 let mladšího Brita Jaye Clarka ve třech setech a udělal další krok na cestě za vylepšením své rekordní bilance o 21. grandslamový titul.

Federer měl problémy jen ve druhém setu, kdy udolal Brita až v tie-breaku. Postup a v pořadí 97. vítězný zápas v All England Clubu slavil po výhře 6:1, 7:6 a 6:2. „Diváci byli skvělí a doufali, že se Jay dostane do zápasu. A ve druhé sadě se mu to skutečně povedlo,“ ocenil Federer.

Ve třetím kole je i ženská světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová. Za necelou hodinu si hladce poradila s Belgičankou Alison Van Uytvanckovou 6:1, 6:3. Po triumfech na French Open a v Birminghamu protáhla Bartyová svou vítěznou šňůru už na 14 utkání.

Bartyovou mohou po Wimbledonu sesadit z postu jedničky tři soupeřky - Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Kiki Bertensová z Nizozemska, musejí ale dojít minimálně do semifinále. Další adeptka na světový trůn Japonka Naomi Ósakaová už vypadla.

Do 3. kola v Londýně postoupila i turnajová devítka Američanka Sloane Stephensová, jež porazila Číňanku Wang Ja-fan 6:0, 6:2. Její krajanka Wang Čchiang zdolala rovněž ve dvou setech Slovinku Tamaru Zidanšekovou.

Čtvrteční výsledky tenisového Wimbledonu:

Muži:

Dvouhra - 2. kolo: Johnson (USA) - De Minaur (25-Austr.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, 3:6, 6:3, Millman (Austr.) - Djere (31-Srb.) 6:3, 6:2, 6:1, Struff (33-Něm.) - Fritz (USA) 6:4, 6:3, 5:7, 7:6 (7:2), Querrey (USA) - Rubljov (Rus.) 6:3, 6:2, 6:3, Federer (2-Švýc.) - Clarke (Brit.) 6:1, 7:6 (7:3), 6:2, Nišikori (8-Jap.) - Norrie (Brit.) 6:4, 6:4, 6:0, Kukuškin (Kaz.) - Isner (9-USA) 6:4, 6:7 (3:7), 4:6, 6:1, 6:4, J. Sousa (Portug.) - Čilič (13-Chorv.) 6:4, 6:4, 6:4, Evans (Brit.) - Basilašvili (18-Gruz.) 6:3, 6:2, 7:6 (7:2), Tsonga (Fr.) - Berankis (Lit.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:3, Pouille (27-Fr.) - Barrere (Fr.) 6:1, 7:6 (7:0), 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Jebavý, Oswald (ČR/Rak.) - Dellien, Pella (Bol./Arg.) 6:4, 5:2 skreč.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (6-ČR) - Mladenovicová (Fr.) 7:5, 6:2, Strýcová (ČR) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 7:5, Kontaová (19-Brit.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:4, Bartyová (1-Austr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:1, 6:3, Stephensová (9-USA) - Wang Ja-fan (Čína) 6:0, 6:2, Wang Čchiang (15-Čína) - Zidanšeková (Slovin.) 6:1, 6:2, Dartová (Brit.) - Haddadová Maiaová (Braz.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:1, Mertensová (21-Belg.) - Niculescuová (Rum.) 7:5, 6:0, Suárezová (30-Šp.) - Parmentierová (Fr.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), Riskeová (USA) - Jorovičová (Srb.) 6:2, 6:7 (3:7), 9:7, Bertensová (4-Niz.) - Towsendová (USA) 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, Davisová (USA) - Kerberová (5-Něm.) 2:6, 6:2, 6:1, Görgesová (18-Něm.) - Flinková (Rus.) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Voráčová, Ninomijaová (ČR/Jap.) - Puigová, Rogersová (Portor./USA) 4:6, 6:1, 9:7, Sakkariová, Tomljanovicová (Řec./Austr.) - Hradecká, Klepačová (11-ČR/Slovin.) 6:3, 6:2.