Wimbledon 2019 | Strýcová se chytla i do sítě: Užívám si to, co když je to naposledy? | iSport.cz

Čtvrtou nasazenou Nizozemku přemohla svým běhavým tenisem a velkým srdcem, ikonickým momentem duelu byl třeba její sprint za kraťasem - míček jen těsně nedostihla a rozběhnutá se doslova chytila do sítě, soupeřka ale viděla, že nedostane zadarmo vůbec nic. K tomu připočtěte nápaditou a útočnou hru…

Co pro vás znamená postup do druhého týdne ve Wimbledonu?

„Jóóó... Je to nádhera. Jsem pyšná. Nevím, jestli se sem ještě za rok vrátím, a tak si chci užít každou chviličku.“

Dodává vám to ještě víc energie?

„Nechci říkat, že to je poslední Wimbledon. Může se to stát, ale rozhodnu se až po sezoně. Podobný pocit jsem měla už loni a jsem tady. Ale kdyby náhodou byl, tak si ho užívám, co to jde. Takovéhle momenty se už nezopakují.“

V osmifinále Wimbledonu jste teprve podruhé v kariéře. Vytanuly vám vzpomínky na rok 2014, kdy jste to dotáhla až do čtvrtfinále?

„Jo, dneska zrovna před zápasem jsem na to myslela a v hlavě jsem si projížděla zápasy, koho všeho jsem tady porazila. Je dobrý na to vzpomínat, protože to jsou pozitivní věci, které mi pomáhají.“

Vyřadila jste turnajovou čtyřku Bertensovou. Překvapujete samu sebe, nebo to pro vás až takové překvapení není?

„Že jsem ve druhém týdnu, to kdyby mi někdo řekl, tak mu nevěřím a budu ho líbat dva dny. A že jsem porazila Kiki? Na trávě jsme proti ní měla největší šanci, proto jsem si dost věřila. Mám na to hrát na tomhle povrchu takovýhle tenis. Ale trochu překvapená sem, to je zase pravda.“

Je pro vás skvělou vizitkou, že na sklonku kariéry atakujete vlastní grandslamové maximum?

„To je pro mě hrozná motivace. Když ji mám, vyburcuje mě to ještě k většímu výkonu. Samozřejmě myslím na to, že můžu jít znova do čtvrtfinále. Tyhle věci mi pomáhají.“

Stejně jako příjezd přítele Petra Matějčka, že?

„Už byl na několika turnajích, ví, jak to funguje. Od něj je podpora největší. Můžeme se jít někam podívat, rozmělním tím nervozitu. Neviděli jsme se asi čtyři a půl týdne, jsem hrozně ráda, že přijel.“

Pořadatelé vám opět připravili pořádnou šichtu, po dvouhře vám ještě dali do programu i deblový zápas, taktéž vítězný. Jaké bude ráno?

„Samozřejmě bolavý, jako bylo dnešní i včerejší. V baráku bydlím úplně nahoře. Když si něco zapomenu vzít, tak bych nejradši stříhala, kdo mi tam skočí. Ale pro tělo jsem udělala všechno, co jsem mohla. Teď bude zase den volna, v neděli se trošku zpotím a udělám regeneraci. Tělu zase pomůžu, aby bylo na pondělí ready.“

V další partii se střetnete s Belgičankou Elise Mertensovou. V čem je nejnebezpečnější?

„Ona je výborná hráčka, výborně podává a nedává body zadarmo, takže se na ně nadřu. Ale myslím, že záleží hlavně na mně, jak se budu držet svého plánu.“