„Nejhorší“ grandslam? Kvitová: Láska k Wimbledonu má i svůj rub

Desetileté výročí od prvního wimbledonského titulu nemohlo mít pro Petru Kvitovou temnější kontury. Dvojnásobná šampionka All England Clubu ztroskotala už v úvodním kole na americké atletce Sloane Stephensové 3:6, 4:6. A potvrdila to, co je již dlouho zřejmé. Kdysi zaslíbený Wimbledon je od roku 2015 jejím jasně nejhorším grandslamem.

Jak si vysvětlujete, že se vám ve Wimbledonu v posledních letech tak nedaří? Od roku 2014 jste v Londýně došla jen jednou do 4. kola. Chcete tak moc, až se sama brzdíte?

„Že jsem dvakrát vyhrála je neskutečný. Wimbledon miluju, jenže to má i svůj rub. Když jsem tady, cítím se trochu jinak, pod větším tlakem, víc se nervuji. Ale dneska to o trémě nebylo. Stála proti mně těžká soupeřka, která hrála výborně a nedala mi moc šancí k tomu, abych zápas nějakým způsobem zvrátila nebo se alespoň chytila možností, které jsem měla. Z její strany to bylo velice solidní. Wimblas byl poslední roky taky těžký z toho pohledu, že to byla moje velká motivace, když jsem se vracela po zranění ruky. Takže mi to připomíná i trochu tyhle časy.“

Djokovič , jenž program na centrkurtu otevíral, mnohokrát během zápasu upadl. Byla tráva hodně kluzká? A jak šel povrch dohromady s vaším problematickým kotníkem?

„Kotník byl v pořádku, což je pro mě hodně důležitý. Ale od začátku zápasu jsem se necítila na kurtu moc dobře. Cítila jsem, že to klouže a v hlavě to trošku měla. Trochu jsem se pohybu bála. Kurt byl jinačí, tráva mi přišla vyšší, míč někdy hrozně sklouznul, někdy se zase zastavil. Nemohla jsem najít rytmus, který bych potřebovala.“

Od návratu po zranění bojujete s podáním. Ani teď příliš nepsalo. Čím to?

„Nebylo to zase tak hrozné jako minulý týden v Německu, ale stejně mi to nešvihalo tak, jak bych úplně chtěla. Ale taky vím, že jsem nic nenatrénovala a nic nenaservírovala. Šla jsem po zranění hned do zápasů, kdy jsem musela podávat hned naplno a tělo s tím trošku bojovalo. V přípravě se musím na trénink podání soustředit, protože před Bad Homburgem jsem nepodávala skoro vůbec.“

Opatrný pohyb, horší servis. V zápase jste se neměla skoro o co opřít, že?

„Přesně tak. Dneska bylo hrozně těžké najít, o co bych se mohla opřít. Každý bod byl těžký. Servis mi nefungoval, neudělala jsem přímé body z podání a hodně se hrálo. Ani na returnu mi to zpočátku nešlo. Druhý set už byl vyrovnaný, šance jsem tam měla. Zkazila jsem tam bohužel na brejkboly dvakrát return z druhého podání, tohle se nemělo stát. Šance byla na to, abych šla do většího vedení. Jenže pak jsem hned servis ztratila. Prostě to nebylo dneska jednoduché.“

V čem Stephensová vynikala?

„Musím říct, že výborně podávala. Nevěděla jsem, že na trávě dokáže zahrát tak dobře. Jednou jsem tu s ní trénovala a moc se jí nedařilo. Trochu mě dneska překvapila. Nekazila a dobře se pohybovala. Nemohla jsem se dostat ke konečným úderům. K tomu, abych si otevřela kurt. Hrála dlouhé míče k základní lajně. Těžko se mi hledalo něco, co by na ni platilo.“

Jak zvládnete zklamání?

„Miluju tohle místo. Možná proto se mi tady někdy hraje tak těžce. Ale ta láska je silnější než všechno ostatní. Samozřejmě jsem velmi zklamaná a smutná. Ale jsem ráda, že jsem se sem po dvou letech mohla vrátit. A vím, že jsou horší a těžší věci na světě než jedna porážka. Bolí to, ale v životě jsou důležitější věci.“