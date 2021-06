Krok do neznáma. Další pohádka? Pro Krejčíkovou bude triumf i jedna výhra

Místo Seiny vidí z okna Temži, místo Eiffelovky může obdivovat londýnský Tower. A pod nohama nebude mít oranžovo, nýbrž zeleno. „Hra na trávě je ještě náročnější než na antuce,“ ztěžka oddechuje Barbora Krejčíková, která poznává, jak jílek vytrvalý střižený na 8 milimetrů dává zabrat. Nohy musíte mít stále v pozoru, těžiště dole, skláníte se k ukrutně nízko odskakujícím tenisákům. Místo ponožek od antuky máte na běloskvoucím úboru zelené fleky, jak občas spadnete.

Na londýnské adrese SW19 se hraje úplně jiný tenis. A Krejčíková měla pouhé dva týdny, aby v šibeničním termínu vstřebala pařížský veleúspěch a nachystala se na zelený pažit. V All England Clubu trénuje od pátku. A vlastně ráda prchla ze shonu, který ji doma obklopoval. „Jsem unavená, bylo toho hodně. Ale upřímně řečeno, je lepší být tady než doma. Tam to na mě padalo ze všech stran, tady jsem zavřená v bublině, na hotelu, na tenisu,“ líčí, jak rozdala kupu podpisů a zapózovala na dvě kupy selfíček. S nejbližšími se těšila z úspěchu, o kterém říká: „Dokázala jsem všechno, co jsem kdy chtěla.“

Jenže bílý cirkus pořádá další představení. Není kam uhýbat, na co čekat. V Londýně ještě přijímala gratulace k pařížskému triumfu, i díky němu je poprvé na grandslamu mezi nasazenými, konkrétně jako číslo 14. Dokonce měla před turnajem vlastní tiskovou konferenci, což je výsada určená jen největším hvězdám. „Musím si udělat na památku fotku, že jsem seděla tady v press roomu,“ usmívá se.

Zároveň však vstupuje do turnaje už ne jako nějaká Barbora Krejčíková, nýbrž TA Barbora Krejčíková, grandslamová vítězka. Na zádech bude mít velký terč a buďme si jistí, že soupeřky větří šanci, jak se proti nové hvězdě zviditelnit.

Stačí připomenout osudy dvou českých pařížských hrdinek z poslední doby. Markéta Vondroušová po finále Roland Garros 2019 skončila ve Wimbledonu hned v 1. kole, na jednom z posledních tréninků si zranila zápěstí a už do konce sezony nenastoupila. Lucie Šafářová, finalistka Paříže ze sezony 2015, bere ještě dnes jako malý zázrak, že tenkrát v Londýně dokázala vyhrát tři zápasy. Stejně jako Krejčíková i ona absolvovala ve Francii dvojboj singl – debl, který ji naprosto vyčerpal. „Tenkrát mě to fyzicky odrovnalo na další měsíc. Pamatuju si, jak jsem se vzpamatovávala na Wimbledonu. Ještě teď mě bolí tělo, jen si na to vzpomenu,“ vyprávěla nedávno. A to měla v té době Šafářová v zádech již zkušenosti z devíti předchozích wimbledonských ročníků. Krejčíková je úplnou novickou. Vždyť během své dráhy odehrála na trávě pouze 5 singlových zápasů, z toho čtyři ztratila. Třikrát se bez úspěchu pokoušela kvalifikovat do Wimbledonu, tyhle zápasy se však nehrají v All England Clubu, nýbrž na dvorcích v Roehamptonu. „Teď mě čeká wimbledonská premiéra, hrozně se těším,“ roztáhla úsměv od ucha k uchu.

Již samotný singlový start na turnaji, který její mentorka Jana Novotná tak milovala a nakonec i vyhrála, je splněným snem. Ale pozor. Už úterní první kolo proti osmnáctileté ranařce z Dánska Claře Tausonové (93. na WTA) představuje velkou hrozbu. Krejčíková si je dobře vědoma děr ve vlastním brnění. Nepřijela v ideální situaci, plna sil. Šňůra dvanácti vyhraných zápasů za sebou je sice stále živá, prodloužit ji byť o jednu bude však nesmírně obtížné.

I proto hovoří o svém wimbledonském vystoupení s velkým respektem. „Nečekám, že bych hrála extra dobře, ne každý turnaj se daří. Ještě nevím, jak na trávě hrát, jak využívat své údery. Jisté je, že budu bojovat. A to umím,“ slibuje. Vysokorychlostní travnatý tenis je však krutý. Stačí pokažený game, jednou mrknete a už jste venku z pavouka.

Letošní wimbledonský pokus Barbory Krejčíkové je zkrátka krokem do neznáma. Pokud se však podaří přežít úvodní kola, stát se může mnohé. Zvlášť když její tenis, pokud se srovná s pohybem, by měl na zeleném pažitu psát. Kreativní hra, jistota na síti, pevné nervy – to vše jsou její trumfy.

Další pohádku o Popelce ale musí zase rozepsat od začátku. A buďme připraveni spíš na to, že za současných okolností bude happy endem každé vyhrané kolo.

Jak si vedly vítězky Roland Garros na Wimbledonu 2019 Ashleigh Bartyová (Aus.) 4. kolo 2018 Simona Halepová (Rum.) 3. kolo 2017 Jelena Ostapenková (Lot.) čtvrtfinále 2016 Garbině Muguruzaová (Šp.) 2. kolo 2015 Serena Williamsová (USA) vítězka 2014 Maria Šarapovová (Rus.) 4. kolo 2013 Serena Williamsová (USA) 4. kolo 2012 Maria Šarapovová (Rus.) 4. kolo 2011 Li Na (Čína) 2. kolo 2010 Francesca Schiavoneová (It.) 1. kolo

