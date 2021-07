Wimbledon ONLINE: Plíšková hraje s Martincovou o osmifinále

Barbora Krejčíková děkuje fanouškům po postupu do třetího kola Wimbledonu • ČTK / AP / Alastair Grant

Je to tam! Barbora Krejčíková se raduje z postupu do třetího kola Wimbledonu... • ČTK / AP / Alastair Grant

Ve Wimbledonu se dnes hraje český duel třetího kola mezi Karolínou Plíškovou a Terezou Martincovou. V areálu All England Clubu byl nasazen na kurt číslo dvě, začít by měl ve 12:00. Obě hráčky se na okruhu WTA utkaly v minulosti jednou. Předloni v prvním kole US Open vyhrála Plíšková ve dvou tie-breacích. ONLINE přenos z dnešního souboje sledujte na iSport.cz, stejně jako celodenní postřehy tenisového experta deníku Sport Jana Jarocha.