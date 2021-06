Plíšková: Takový zápas jsem dlouho neměla. Chválí českou soupeřku

Nečelila jedinému brejkbolu, udělala jen sedm nevynucených chyb. Za pouhých 66 minut proletěla Karolína Plíšková do 3. kola Wimbledonu a během střetu s Donnou Vekičovou (6:2, 6:2) odložila tvář ledové královny. Na kurtu se co chvíli smála, odháněla vosu, která jí sedla na záda. Bezstarostnou jízdu si užila jako snad žádný jiný wimbledonský zápas.

Utkání vypadalo jako velká pohoda. Cítila jste to podobně?

„Jo, takový zápas jsem dlouho neměla. Až na první horší game to pak bylo v podstatě bez chyby. Kdybych proměnila pár dalších šancí, mohlo to být ještě snazší. Dneska je spokojenost velká. Nechci lítat v oblacích, ale bylo to dobrý.“

Jaký hmyz vám během utkání sedl na záda?

„Asi nějaká vosa. Saša (kouč Bajin) mi ji pak hned sundal.“

To vás tak pobavilo, že jste se nepřestala smát celý zápas?

„To ne. Cítila jsem se prostě dobře a ani nevím proč. Když jsem takhle unavená, tak se směju všemu, všechno mi přišlo srandovní.“

Sedm nevynucených chyb ukazuje velkou úderovou jistotu. Je to potvrzení, že se cítíte dobře?

„Asi jo. Mám pocit, že míče trefuju fakt čistě. Vlastně hraju delší dobu docela dobře, ale ne vždycky výsledky odpovídají tomu, jak se cítím. Lidi hodnotí jen výsledek, ale já si nenechám zkazit vnitřní pocit, jaký mám na kurtu. Posledních pár týdnů bylo dobrých, nakonec i v Paříži. Ne vždy se prostě podaří vyhrát. Tady jsem už uhrála dvě kola, což je super, zase tak často se mi to ve Wimbledonu nepovedlo. Ale nechci se uspokojit, že jsem hrála dvakrát dobře a porazila dobrý holky.“

Takže budete muset v pátek zdolat i třetí soupeřku – krajanku Terezu Martincovou. Co od zápasu čekat?

„Už se o ní víc ví, ale v podstatě pořád hraje každý zápas nahoru, není favoritka. To sedí každýmu. Teď je na vlně a proti mě nemá vůbec co ztratit. Je bojovná, nedá míč zadarmo, musím být od prvního do posledního míče připravena, nečekat na její chyby a uhrát si to sama. Ale čekám těžký zápas, už loni na US Open to s ní bylo těžký první kolo.“ (Plíšková vyhrála 7:6, 7:6)

Loni při několika českých exhibicích jste spolu byly v jednom týmu. Znáte se dobře?

„Teďka už se spolu bavíme, ale do té doby skoro vůbec. Známe se ze Štvanice, je mladší než my. Ségra se s ní bavila vždycky o něco víc, já až teď od exhibic, ty nás daly dohromady. Je to fajn holka a nebojím se, že by bylo nějaký drama. Alespoň ne z mojí strany.“