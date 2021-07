Poraženou Muchovou limituje zdraví: Tělo opět stávkovalo. Smutný

V jakém rozpoložení jste vstupovala do utkání při absenci volného dne?„Samozřejmě jeden den navíc je vždycky dobrej, aby člověk dal tělo do kupy. Měla jsem nějaké bolístky, ale necítila jsem se unaveně, že bych byla úplně rozsekaná jako dva roky zpátky po zápase s Kájou (Plíškovou), to jsem byla víc vyždímaná. Den navíc by pomohl, ale je to, jak to je. Myslím ale, že jsem na tom nebyla špatně fyzicky.“

Nastoupila jste však se zavázaným stehnem.

„Začala jsem nohu cítit trošku v pondělí během zápasu. Po zatejpování byla fajn, jenže jsem asi ve druhém gamu dvakrát podklouzla a trošku mi v tom škublo. Mám natažený sval, potom mě noha již docela limitovala.“

Na začátku druhého setu jste i tak soupeřku poprvé brejkla a měla šance.

„Pořád jsem věřila. I v prvním gamu druhého setu jsem měla 40:0 na její podání a neproměnila brejkboly. To dělalo rozdíl, neproměnila jsem důležité míče.“

Za dva sety jste nasprintovala přes tři kilometry, což je na trávě extra porce. Jak fyzické jsou zápasy s běžkyní Kerberovou?

„Určitě hodně, ale také záleží, jak zahrajete takticky. Já to dneska úplně nezvládla, první balony jsem jí rozehrávala na ruku trošku do úhlu a ona mě hned zezadu honila. To má nejradši. Věděla jsem, že zápas bude delší, že budou delší výměny a chtěla jsem být trpělivější, než jsem nakonec byla. Ona nevzdá žádný balón, fyzicky je to s ní určitě náročné.“

Soudě podle vývoje vaší kariéry se zdá, že vás od velkého cíle oddělí na grandslamu pokaždé fyzický handicap.

„Bohužel to tak ve většině případ bylo, což je smutný. Co s tím? Teď nemám velký zranění, mám natažené svaly, prasklý nehet a maličkosti, což doufám během týdne doléčím. Zase pak začnu makat na kondici. Udělali jsme dobrý kondiční blok před Wimbledonem, což mi pomohlo. Ale po Austrálii jsem měla tři měsíce pauzu, moc jsem toho nemohla kvůli břišáku dělat, takže mi kondice spíš spadla. Teďka si dám pár dní volna a zase do toho šlápnu, abych byla ready na americkou tour.“

A můžete se těšit také na to, že příští rok už nebude ve Wimbledonu volná neděle a před čtvrtfinále přijde volný den.

„Den volna navíc je fajn pro všechny hráče, uvítá ho úplně každý. Ale těžko říct, co bude za rok, kam to dotáhnu.“