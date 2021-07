Plíšková: Tom Cruise fandil pro mě. Vím, jak prohrávat, smála se

Začátek vám těžce nevyšel, muselo pro vás být těžké se vzpamatovat po čtrnácti prohraných míčích v řadě…

(smích) „Samozřejmě to nebyl ideální začátek. Ale musím soupeřku pochválit. Jedna věc je, že jsem nezačala dobře, ale myslím, že mi to udělala hodně těžké. Celý zápas hrála skvěle. Už jsme spolu párkrát hrály a myslím, že tohle byl jeden z nejlepších zápasů, které proti mně odehrála. Byl to příšerný začátek. Proto jsem hrdá na to, že jsem našla cestu zpátky do zápasu.“

Dá se mluvit o tom, že jste si finále užila?

„Nutno říct, že první set jsem si moc neužívala, nebo dejme tomu ten začátek. Snažila jsem se myslet na to, že to je finále, a i kdybych prohrála třeba 12:0, tak je to pořád finále, ale začátek byl fakt těžkej. O to víc jsem pyšná, ráda za to, jak jsem našla cestu a strašně jsem jí to zkomplikovala. Nebyla jsem úplně blízko vítězství, protože od začátku každého setu měla navrch, ale hodně jsem jí to zkomplikovala a to je pro mě cenné. I z toho, jak jsem se cítila na začátku blbě, tak jsem našla cestu, jak možná zvítězit.“

Říkáte, že jste na sebe pyšná. Jak se ve vás mísí hrdost a zklamání?

„Teď je ještě brzo ve všech těch pocitech se vyznat. Jsou smíšené. Můj sen vždycky bude grand slam vyhrát. Snažím se o to od chvíle, kdy jsem začala s tenisem. Nějaké cíle, po kterých jsem vždycky toužila, jsem dosáhla. Teď bude můj cíl tohle. Ale taky z toho nechci dělat velké drama. Byla jsem ve finále, zvlášť tady ve Wimbledonu, kde jsem to neměla ráda. Nebyl mým oblíbeným místem, nikdy jsem tu nehrála dobře. Ale teď jsem na turnaj změnila názor. Dnešní atmosféra byla neuvěřitelná. Stejně jako v zápasech, které jsem odehrála před dvěma, třemi dny.“

Jak jste se při finále cítila?

„Bylo super hrát na tomhle kurtu před tímhle publikem. Je to něco, pro co hrajeme. Obě jsme se snažily vyhrát a někdo prohrát musí. To musíte přijmout. A já to tak určitě mám. Umím prohrávat, věřte mi… (smích) V tomhle jsem fakt dobrá. Musím se prostě vrátit silnější. Další šance samozřejmě přijdou, myslím, že jich budou spousty. Nic nevzdávám.“

Věděla jste vždycky, jak si s porážkami poradit?

„Ne, ne, vždycky ne. Je to něco, co se taky musíte naučit. Musíte se naučit, jak vyhrávat, a jak prohrávat. Věřte mi, že tohle se musí naučit všichni velcí šampioni, všechna velká jména. Nakonec někdo prohrát musí. Nechci se chovat tak, že budu zoufalá a úplně dole. Samozřejmě že dole jste, ale neukazujte to lidem. Buďte si zklamaní ve svém pokoji, ale ne před lidmi. I akceptovat, že někdo hrál líp, nebo je z jakéhokoli důvodu o trošku lepší, je důležité.“

Na kurtu jste řekla, že nikdy nepláčete a stejně vás emoce přemohly…

„Kdybych zápas prohrála ve dvou setech, myslím, že bych byla OK. Dnes mě stálo tolik úsilí dostat se, kam jsem se dostala… Sice jsem prohrála, ale nedala jsem se, bojovala jsem. Minimálně do druhého setu jsem musela dát hodně energie.“

Jak se vám bude vracet do All England Clubu?

„Bude se mi sem asi vracet líp a s větší nadějí, že tady můžu hrát dobře, což se mi poslední roky moc nedařilo. I do všech turnajů se mi půjde s větší chutí. Neberu to jako totální zklamání, zklamání to samozřejmě je, protože grand slam si přeju a přála jsem si ho dneska. Věřila jsem tomu, ale může mi to na druhou stranu dodat kuráž a sílu pokračovat a hrát dál.

Jak se vám líbilo setkání s vévodkyní Kate na kurtu?

„Popravdě docela jo. Už jen, když jsem ji viděla, při rozehrávce. Říkala jsem si, jestli přijde někdo z královské rodiny. Docela je sleduju, zajímá mě jejich historie a rodina. Takže jsem byla ráda, že tam byli. Začátek nebyl povedený, ale když jsem se trošku zrelaxovala a uklidnila, tak jsem si to užívala. Vím, že tam byl Tom Cruise, o kterém jsem slyšela, že mi hodně fandil. Olga (trenérka Savčuková) mi říkala, že fandil hodně pro mě. Atmosféra byla super, k nezaplacení. Jak jsem udělala první game, tak jsem si to užívala. Nevyšlo to, jak jsme si to všichni přáli, ale tak to někdy je. Určitě to nechci házet za hlavu je to moje první finále, beru to jako úspěch a motivaci do dalších turnajů.“

Jak důležitý je tenhle Wimbledon pro vaši víru, že jednou grand slam vyhrajete?

„Řekla bych, že hodně důležitý. Ale není to tak, že bych tomu nevěřila. Já tomu věřím vždycky. Ale myslím, že hodně lidí ne. Proto je to někdy obtížné. Teď mám určitě víc sebedůvěry, víc víry. Prostě doufám, že to teď půjde trochu líp. Uvidíme na US Open. Šance je pořád. Hrála jsem tady finále, takže to není nemožné. Budu se pořád snažit.“

Už máte Wimbledon ráda?

„Za comeback jsem ráda, že to bylo finále na úrovni Wimbledonu, protože začátek vypadal fakt špatně. Vztah můj a Wimbledonu se zlepšil. Asi by mohl být ještě o trošku lepší, ale teď je dobrý a dávám mu šanci do budoucna.“