Bouzková už není grandslamový otloukánek. I Serena mě zdraví, žasne

Na kurtu jste se rozplývala, že šlo o jedno z největších vítězství kariéry.

„Taky že ano. Je jedno z největších, stoprocentně nejdůležitější na grandslamech. Porazila jsem soupeřku z Top 10, což se mi na nich zatím nepovedlo. Mám obrovskou radost.“

A také jste strhla obecenstvo, jež bylo na vaší straně.

„Super! Atmosféra byla moc hezká. Užila jsem si ji. Chvílemi jsem se až musela smát. Právě kvůli takovým zápasům tenis hrajeme.“

Všimla jste si, že vám v hledišti tleskal i Aleksander Barkov, hokejista Floridy Panthers?

„Trošku se známe z Floridy. Akreditaci má od Insera. Ale já fandím spíš Tampě, bydlím kousek odtamtud. Byla jsem hodně zklamaná, že se jim nepodařil Stanley Cup, ale i Floridu hodně sleduji.“

Pěknou kulisu měl také váš nedávný deblový zápas v Eastbourne, kdy jste čelila vracející se Sereně Williamsové . Jak na vás zapůsobila?

„Tak Serena je Serena. Bylo to fajn, hezký zápas, super atmosféra. Pro mě je vždycky zvláštní nastoupit proti ní, ať vyhraju, nebo prohraju. Když jsem na kurtu s ní, vždycky se v něčem poučím. Ona je odmalička mým vzorem. Užila jsem si to, i když jsme prohrály z mečbolu, což je trošku smutné. Ale to je tenis.“

Poznáte, že je připravená?

„Zdálo se mi, že je fit. Dobře servírovala. Postupně se dostávala do provozu a rozkoukávala se. Nejdřív jí nešly přeběhy a voleje, což je normální, když člověk dlouho nehraje. Ale od základní čáry hrála výborně a servis jí taky šel.“

Pamatuje si vás z tři roky starého semifinále v Montrealu, kde jste zanechala skvělý dojem?

„Těžko říct. Jí na turnajích kolikrát nepotkáte, drží se stranou. Ale asi jo. U sítě mi v Eastbourne připomněla jeden míček, který se mi málem podařilo dostat do kurtu kolem sloupku sítě. Pochválila mě. I tady jsme se pozdravily, takže o mně asi nějak ví.“

To je výsada, ona jen tak někoho nezdraví, ne?

„To je fakt. To je úspěch. Taky jsem si toho vážila.“

Na třetím grandslamu za sebou jste přešla první kolo, což je u vás rarita. Je to shoda okolností, nebo už se tyhle zápasy učíte hrát?

„Jsou to zkušenosti. Předtím jsem dostávala hodně nasazených, to nebylo nejjednodušší. Ale vzala jsem si z toho jen to dobré, teď se to povedlo a už jsem se cítila, že můžu zvládnout jakýkoliv zápas. Za druhé kolo jsem strašně ráda, teď bych ho mohla ještě vylepšit.“

To už se mohlo povést při Roland Garros, z něhož jste však odstoupila kvůli covidu. Už jste úplně v pořádku?

„Jojo, s tréninkem jsem začínala pomalinku, abych něco neuspěchala. Vím, že se to řadě lidí vymstilo. Po půlhodinkách jsem dávky navyšovala, až posledních deset dnů před Wimbledonem jsem makala naplno. Stihla jsem jenom jeden turnaj, ale snad jsem si na trávu stihla zvyknout. A věřím, že se mi už nákaza vyhne, i když člověk nikdy neví.“

Ve středu bude vaší další soupeřkou Američanka Ann Li. Co čekat?

„Hrála jsem s ní na US Open v prvním kole kvaldy před třemi čtyřmi lety. Na trávu určitě těžké soupeřka, dost chodí do úderů, bere člověku čas. Připravím se na ni.“