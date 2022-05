Bakalářka Marie. Tenistka Bouzková promovala, ve škole byla dvakrát

Nebylo to výhodné ekonomické rozhodnutí, jak by se na čerstvou bakalářku obchodu slušelo. Tenistka Marie Bouzková tento měsíc obětovala turnaj v Římě i potenciální odměnu ve stovkách tisíc korun, aby si vychutnala životní zážitek. A vyrazila do kampusu Indiana University East, kde ji čekala promoce. Úspěšně totiž završila tříleté bakalářské studium obchodu se zaměřením na sportovní marketing a management. „Turnaje můžu hrát každý rok, tohle ale zažijete jednou za život,“ usmála se třiadvacetiletá slečna, jež si už loni pro slavnostní okamžik koupila šaty a věděla, že nesmí chybět. „Jsem ráda, že termín nevyšel na grandslam, protože to by bylo těžší rozhodování,“ oddechla si, když na Roland Garros hladce postoupila do 2. kola přes Rusku Anastasii Gasanovovou (6:2, 6:1).