Proč zatáhli střechu? štvalo Plíškovou. Po konci bude chvíli dělat tetu

Boulterová vás vyřadila již minulý týden v Eastbourne. Čím je tak nebezpečná?

„Je dobrá hráčka. I v minulých letech tu odehrála dobré zápasy. Angličanky na trávě hrát umí. Hrála nahoru, takže neměla co ztratit. Oba zápasy se mnou zvládla dost dobře, tenhle asi ještě o trošku líp. Do poslední chvíle neudělala megachybu. Výborně servírovala, takže mi nedala moc šancí na brejk. Jedna věc je ranking a druhá kvalita na tomhle povrchu.“

A tu mají Angličanky na trávě vysokou. Celý rok o nich není slyšet, ale ve Wimbledonu koušou.

„Na trávě trénují víc než my v Česku. Pár jejich chlapů tady taky hraje dobře. Tahle holka má dobrý styl na trávu. Hraje placky z obou stran, dobře servíruje. Těžko říct, jak bych s ní hrála na betonu nebo antuce. Samozřejmě ji lidi hnali tady i v Eastbourne.“

Když jste nastupovala na centrkurt, vrátily se vám vzpomínky na loňské finále s Ahleigh Barytovou?

„To už spíš předevčírem a včera při nástupu na jedničku, což je taky velký kurt. Teď už tolik ne. Spíš jsem vůbec nepochopila, proč byla zavřená střecha. Jestli mělo pršet, nebo ne. Po našem zápase ji otevřeli, což by bylo pro mě lepší.“

Proč?

„Podmínky bez střechy jsou rychlejší, živější. Vyhovovalo by to víc mně. Pořád mám lepší servis než ona, nějaké centimetry, když už šel zápas takhle do těsného konce, by třeba pomohly. Neprohrála jsem kvůli střeše, ale bylo by pro mě lepší, kdyby byla otevřená. Tak jako ve středu s Terkou (Martincovou). Den předtím jsme pod střechou hrály dlouhé výměny, bušily do toho. Bez ní se mi hrálo lépe, míč byl živější.“

Pod otevřeným nebem jste letos ve Wimbledonu odehrála dva gamy a oba získala...

„Přesně tak.“ (smích)

V sezoně, kterou jste začala kvůli zlomenině pravého hracího zápěstí, máte zápornou zápasovou bilanci 9:11. Bojujete s pocitem, že pořád ještě doháníte rozjetý vlak?

„Loni jsem byla i na konci sezony rozjetá, hrála jsem dobře i na Masters v Mexiku. Ale zranění mě zastavilo. Vím, že mi pauzy úplně nevyhovují. Teď už jsem v pohodě, herně i fyzicky. Ale rok je takový, jaký je. Uvidíme, jak dopadnou betony. Teďka si hlavně odpočinu.“

A budete dělat tetu? Sestře Kristýně se nedávno narodil syn Adam.

„Stavím se za nimi, užiju si pár dní doma. Viděla jsem je jen pár dní, ségře se daří dobře. Že jsem teta ale zatím moc neprožívám, i když se mě na to každý ptá. Ale malý je ještě úplně pidi, až bude trochu komunikovat a uvidím zpětnou vazbu, bude to lepší.“