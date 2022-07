Kouzlo Bouzkové: jako zeď, radostná mysl a jahody se smetanou za vítězství

PŘÍMO Z LONDÝNA | Milá slečna z Česka okouzluje All England Club a plní si odvážné sny. Marie Bouzková, čtvrtfinalistka Wimbledonu - na tohle by před týdnem nikdo nevsadil. V prosluněné neděli už ale počtvrté na turnaji odcházela z kurtu jako vítězka. Říznou Francouzku Caroline Garciaovou frustrovala takřka dokonalým výkonem (7:5, 6:2), během něhož udělala jen čtyři nevynucené chyby za celý zápas. A pak si samým štěstím poplakala.

Kdyby si mohla Marie Bouzková vybrat, ráda by měla rány jako její idol Serena Williamsová a úderovou jistotu by si vzala od Simony Halepové. Tyhle legendy jsou wimbledonské šampionky a ona by k nim tuze ráda taky patřila. Jednou, snad už i letos…

Chybí jí ještě tři zápasy a usměvavá blondýna kurážně prohlásila: „Nevidím důvod nevyhrávat dál. Věřím teď sama v sebe“.

Neznělo to arogantně ani zpupně. Vždyť uběhlo pár desítek minut od chvíle, co na kurtu číslo 2, jevišti jejího postupu do čtvrtfinále, osušila slzy dojetí do ručníku. Téhle slečně, až 66. hráčce žebříčku, se jednoduše schází všechno v pravý čas na turnaji, který miluje ze všech nejvíc. Není sama, v její půlce pavouku dojde k ještě senzačnějšímu čtvrtfinálovému derby Němek Julie Niemeierové s Tatjanou Mariaovou. Utkají se 97. a 103 tenistka světa, urostlá mladice s mámou od dvou dětí. Čtvrtou do party bude Ons Džabúrová či Elise Mertensová. Jedna z nich si zahraje finále.

Během turnaje odhrnula Bouzková z cesty už čtyři soupeřky. Jen ta první v pořadí, nasazená sedmička a finalistka letošní Austrálie Danielle Collinsová, z ní dokázala na londýnské trávě vymámit jeden set. Ann Liová, Alison Riskeová či Caroline Garciaová nezvládly ani to.

Po loňských zraněních je Bouzková znovu fit. Začala držet bezlepkovou dietu, po kurtu kmitá jak dynamo. Její tenis není úplně vysokorychlostní, ale ta obrana a jistota! Je jako zeď, za čtyři zápasy vyrobila pouhých 31 nevynucených chyb, jen 6 procent výměn ztrácí kvůli nim. Je v tom vůbec nejlepší na turnaji.

Na stejném levelu má asi i nastavení mysli. Nepřipouští si, v jak velkém momentu se zrovna nachází. Trémě čelí radostí z daného okamžiku. „Pořád je to jen pinkání do míčku, které se opakuje. Tenis hraju pro radost,“ zdůraznila slečna, která až do letoška vyhrála na jedenácti grandslamech jediný zápas.

Během turnaje dodržuje z pověrčivosti řadu rituálů. V šatně se myje v první sprše nalevo, před utkáním jí vždy rýži s kuřecím masem a po něm si s týmem dávají jahody se smetanou. „Po každé výhře jsou lepší a lepší,“ culí se.

U kurtu jí tleská táta Milan, díky jehož péči vyrostla v tenisovou profesionálku, či španělský agent Enrico Molina. Na osmifinále dorazil do Londýna i její nový kouč Theodor Devoty, kterého před měsícem najala poté, co po sedmi letech propustila Španěla Cristiana Requeniho.

S těmi všemi žije svůj londýnský sen. Co je na něm nejlepší? „Pocit, když se cítím na kurtu jako doma, tenis mi jde od ruky a fanoušci do toho tleskají třeba po takových prohozech jako v osmifinále, je úžasný. To si pak na kurtu vždy uvědomím, že to je místo, kde chci být. Je to nejlepší pocit na světě.“

Ať poslední Češce ve Wimbledonu vydrží co nejdéle.