Čtvrtfinále není dost. Nevidím důvod nevyhrávat dál, věří si Bouzková

PŘÍMO Z LONDÝNA | Milá slečna z Česka okouzluje All England Club. Marie Bouzková (23 let), kdysi otloukánek, který až do letoška vyhrál na jedenácti grandslamech jediný zápas, je čtvrtfinalistkou Wimbledonu. Senzačně i zaslouženě. Caroline Garciaovou zdolala 7:5, 6:2. Říznou Francouzku frustrovala takřka dokonalým výkonem, při kterém udělala jen čtyři (!) nevynucené chyby za celý zápas. A pak si samým štěstím poplakala.

Vyprávěla jste, že jste hodně pověrčivá a ve Wimbledonu máte řadu rituálů. Kontrola akreditace u vjezdu do areálu stála dnes na správné straně?

„Ano, úplně vpravo, takže se den rozjel přesně tak, jak měl. Všechny rituály proběhly úspěšně a začátku zápasu už jsem se nemohla dočkat.“

A po něm při rozhovoru na kurtu ukáply i slzy dojetí.

„Jo! Samozřejmě se mnou cloumají velké emoce. Už od včerejška jsem je cítila. Jsem strašně ráda, že jsem všechny zvládla. Vydala jsem ze sebe nejlepší výkon, jaký jsem dneska mohla předvést. Emoce k tenisu patří. Snažila jsem se na rozhovor dát dokupy, ale dostalo mě to.“

Během utkání jste ale působila klidně. Zase jste si opakovala, že se jenom honíte za míčkem a tenis je jen hra?

„Ano, někdy jsem si na to vzpomněla. Na kurtu potřebujete udržovat plnou koncentraci. Nebrat si příliš výjimečnost okamžiku. Tenis hraju pro radost. Jsem ráda, že jsem se dostala zase o kousíček dál. Můžu být pyšná. Ale čeká mě další zápas, jedeme dál.“

Jen jednou jste ztratila podání, dařil se vám return, udělala jste pouze čtyři nevynucené chyby. Jak jste spokojená se svým výkonem?

„Vážně jenom čtyři? Fajn. Na servisu jsem se cítila klidně, věděla jsem, jak ho chci hrát. Když jsem viděla, jak si ho držím, mohla jsem ještě víc jít do returnu. Dařilo se mi docela dobře číst její podání, což mi hodně pomáhalo.“

A také jste předváděla některé fantastické údery, které už kolují po sociálních sítích. Kdo všechno už vás chválil?

„S taťkou ani Theem (trenérem Theodeorem Devotym) jsem ještě nemluvila, jen s agentem. Máme takový rituál, že se se zbytkem týmu vidíme až v restauraci, když skončím tiskovou koferenci. Ale už agent mi říkal, že to bylo supr, že jsem hrála hezky. Taky si vybavuju nějaké prohozy. A jeden bekhendový po lajně byl podle mě jeden z nejhezčích úderů, co jsem kdy zahrála. Ráda se na něj ještě podívám.“

Co vám letí hlavou, když vám aplauduje zaplněná wimbledonská dvojka?

„Vždycky jsem doufala, že se mi v kariéře něco podobného přihodí. Krása! Lidi byli neskuteční. Pomohli mi, dávali mi spoustu energie. Díky nim je tahle chvíle ještě výjimečnější.“

Už po úvodních kolech turnaje jste tvrdila, že vaším životním snem je Wimbledon jednou vyhrát. Jste 66. na světě, nikdo by to do vás neřekl. Jak je důležité mít sny?

„Bez toho to nejde. Snít, mít nějakou vizi. Člověk tohle vždy musí mít, aby věděl, proč sport dělá. A zvládl i těžší momenty v kariéře.“

Cítíte se teď jako ve snu?

„Určitě je to teď takový sen. Ale myslím, že si to natolik užívám a jsem si vědoma, co se dneska stalo, že už teď se z toho stala skutečnost.“

Co je na tomhle snu lepší – potlesk fanoušků nebo pocit na kurtu, když vám vychází úplně všechno?

„Všechno dohromady. Pocit, když se cítím na kurtu jako doma, tenis mi jde od ruky a fanoušci do toho tleskají třeba po takových prohozech jako dnes, je úžasný. Tam si vždy uvědomím, že to je místo, kde chci být. Je to nejlepší pocit na světě.“

Jste ve čtvrtfinále. Jak byste popsala příležitost, která teď leží před vámi?

„Nechci na to teď moc myslet. Těším se na další kolo. Zase bude speciální. A nevidím důvod nevyhrávat dál. Věřím teď sama v sebe. Ale co je nejdůležitější, užívám si svůj tenis, užívám si každý den tady.“

Jaký rituál si ještě dnes neodpustíte?

„S celým týmem si dáme jahody se smetanou. Po každé výhře jsou vždycky lepší a lepší.“

Kdo všechno je z vašeho týmu v Londýně?

„Je tu taťka, agent (Enrico Molina). Dnes přiletěl můj nový trenér Theo Devoty. V lóži za nimi seděli mí kamarádi a známí.“

Proč a kdy jste se vlastně rozešla s dlouholetým koučem Cristianem Requenim?

„Spolupracovali jsme sedm let. Trénoval mě vlastně odmalička, od prvního profesionálního turnaje. Jsem za ty roky velice vděčná. Kam jsem se dostala, dostala jsem se díky Cristianovi. Rozešli jsme se v pohodě. Cítila jsem, že potřebuju změnu a nějaký nový hlas. A před Wimbledonem jsem začala trénovat s Theem.“

Na Devotyho jste přišla jak?

„Sešlo se to spontánně. Byla jsem v Praze na Spartě. Párkrát jsme tam spolu hráli, moc se mi to líbilo a pak jsme na to takhle navázali.“