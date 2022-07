Zraněný Nadal chce hrát i s trhlinou ve svalu. Zaútočí probuzený Kyrgios?

PŘÍMO Z LONDÝNA | Čtrnácté Roland Garros vyhrál na jedné noze, druhé chodidlo měl umrtvené, aby potlačil nesnesitelnou bolest. Ve Wimbledonu se zase potýká se zraněním břišního svalu. „Jsem zvyklý hrát v takovém stavu,“ odtušil Rafael Nadal, když ve čtvrtfinále přebojoval mač s Američanem Taylorem Fritzem až v pěti setech. Čtvrteční vyšetření v Londýně odhalilo 7mm trhlinu v břišním svalu. Španěl chce přesto v pátek nastoupit do semifinálové bitvy proti Nicku Kyrgiosovi.

Ztrácel už 1:2 na sety, sestra i táta ho z tribuny vyzývali, aby skrečoval. „To já ale tak nesnáším,“ vysvětloval, proč nepřestal bojovat a po 4 hodinách a 20 minutách vydřel i devatenáctý letošní zápas na grandslamu.

Sen letošního šampiona Australian Open i Roland Garros o kalendářním Grand Slamu stále žije, byť netuší, zda bude vůbec schopný do semifinále nastoupit. „Zdraví je nejdůležitější,“ pravil rekordman s dvaadvaceti grandslamovými tituly ve sbírce ještě před vyšetřením.

To podle španělského webu Marca.com ve čtvrtek ukázalo, že má sedmimilimetrovou trhlinu v břišním svalu. Kvůli bolestem už údajně týden netrénuje podání, při němž ho sval hodně bolí. Vzdát se však prý nehodlá a chce zkusit semifinále odehrát.

Pokud k mači na centrkurt vyrazí, čeká ho soupeř, jemuž se léta předpovídalo, že také může sbírat ty největší tituly. Nick Kyrgios však čekal až do sedmadvaceti let, než se vůbec mezi nejlepší čtyřku na grandslamu podívá. „Nikdy mě nenapadlo, že se dostanu semifinále grandslamu. Myslel jsem, že mi už ta loď odplula. Samozřejmě, že jsem na začátku kariéry nic velkého neudělal a možná jsem nějaké období promarnil. Teď jsem ale opravdu hrdý na to, jak jsem se dokázal vrátit,“ řekl Kyrgios, čtyřicátý hráč žebříčku a první nenasazený muž ve wimbledonském semifinále za posledních čtrnáct ročníků.

Je veřejným tajemstvím, že se s Nadalem zrovna nemilují a mají historii slovních půtek. Před třemi lety v v mexickém Acapulcu to obzvlášť vřelo. Cestou za titulem tam Australan Nadala zdolal, podával spodem, hádal se. „Chybí mu respekt k divákům, soupeřům a sobě samému,“ vykoupal tehdy Španěl Kyrgiose v lázni svého hněvu.

„On je vždycky kyselý poražený. Milý je, jenom když vyhraje,“ prohlásil Kyrgios, jenž se obořil i na tenistova někdejšího kouče a strýce Toniho. Ten prohlásil, že Řek škodí tenisu, chybí mu vzdělání a rozum. „Já chodil dvanáct let do školy, ty blbče. Ale chápu, že jsem porazil tvojí rodinu a jsi naštvaný,“ pálil Kyrgios.

Čas jejich svár postupně otupil. Od Acapulca 2019 Nadal Kyrgiose třikrát zdolal a ve vzájemné bilanci vede 6:3. Neměl důvod být kyselým poraženým. Co však přijde ve Wimbledonu, kde není Rafa v plné síle a Australan větří životní šanci?