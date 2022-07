Nadal vydřel postup přes bolesti. Skrečuj, pobízel ho otec

Legendární tenista Rafael Nadal měl dnes ve Wimbledonu velké problémy, ale po obratu proti Tayloru Fritzovi slaví postup do semifinále. Američana zdolal až v supertiebreaku pátého setu 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4) a jeho dalším soupeřem bude bouřlivák Nick Kyrgios, jenž smetl 6:4, 6:3 a 7:6 Christiana Garína a je poprvé v semifinále grandslamu. Mezi ženami si postup mezi čtyři nejlepší zajistila Simona Halepová, která smetla Amandu Anisimovou 6:2, 6:4. Její soupeřkou bude Jelena Rybakinová po výhře 4:6, 6:2, 6:3 nad Aljou Tomljanovičovou. Mezi juniorkami slaví postup do 4. kola dvě Češky Nikola Bartůňková a Linda Klimovičová.

Taylor Fritz 2 6 5 6 5 64 Rafael Nadal 3 3 7 3 7 7 Zobrazit online přenos

Christian Garin 0 4 3 65 Nick Kyrgios 3 6 6 7 Zobrazit online přenos

Šestatřicetiletý Nadal sehrál pět setů v letošním Wimbledonu poprvé. Poté co ztratil úvodní sadu, vyžádal si ve druhém setu zdravotní pauzu kvůli bolestem břicha. To si zřejmě poranil při jednom z podání. Navzdory obtížím, které jej limitovaly hlavně při servisu, však v duelu pokračoval. Nic na tom nezměnila ani gestikulace jeho otce z hlediště, aby duel skrečoval.

„Musel jsem najít způsob, jak podávat jinak. Častokrát mě napadlo, že nebudu schopný ten zápas dokončit,“ řekl po utkání Nadal. „Nakonec to bylo velmi těžké odpoledne a vůbec ne jednoduchý zápas. V břiše něco není v pořádku,“ doplnil.

I přes bolesti získal Španěl druhý set a po ztrátě třetího dokázal v koncovce vyhrát čtvrtou sadu. V rozhodující pátém dějství podával dvakrát na udržení v zápase, dramatické momenty ale ustál. V následném supertie-breaku si vypracoval brzy vedení 5:0, a i když Fritz později snížil na rozdíl dvou bodů, rodák z Mallorky další sérií čtyř bodů utekl do náskoku, který už nepustil.

Po čtyřech hodinách a 20 minutách proměnil Nadal druhý mečbol. Američanovi do prvního grandslamového semifinále nepomohlo ani 19 es. Zahrál také stejně jako Nadal 56 vítězných míčů. „Doufám, že budu v pátek do semifinále připravený. Musím být ve stoprocentním stavu, abych měl nějakou šanci. Určitě se o to ale pokusím,“ doplnil Nadal.

Vítěze letošního Australian Open a Roland Garros čeká v boji o 31. grandslamové finále v kariéře Kyrgios. Sedmadvacetiletý Australan prožívá ve Wimbledonu životní turnaj. Po triumfech nad nasazenou čtyřkou Stefanosem Tsitsipasem či Američanem Brandonem Nakashimou porazil i Chilana Garína a stal se prvním nenasazeným tenistou od roku 2008, který se dostal do semifinále Wimbledonu. Tehdy se to povedlo Rusu Maratu Safinovi a Němci Raineru Schüttlerovi.

INSIDER o Wimbledonu: Bouzková ví, že musí víc útočit. Kyrgios NEJ favoritem Video se připravuje ...

„Nikdy mě nenapadlo, že se dostanu semifinále grandslamu. Myslel jsem, že mi už ta loď odplula. Samozřejmě, že jsem na začátku kariéry nic velkého neudělal a možná jsem nějaké menší období promarnil. Teď jsem ale opravdu hrdý na to, jak jsem se dovedl vrátit,“ řekl Kyrgios.

Čtyřicátý hráč světa Kyrgios ztratil proti o rok mladšímu Garínovi servis jen v první hře celého zápasu, od té doby byl již při podání stoprocentní. Pomohlo mu také 17 es.

Třicetiletá Halepová, která v Londýně plní roli nasazené šestnáctky, se dostala do třetího wimbledonského semifinále po hodině a pěti minutách hry. V první sadě ukořistila dvakrát servis své soupeřky a totéž se jí podařilo i ve druhém setu.

Při vedení 5:1 si sice závěr zkomplikovala, ztratila tři hry za sebou a za stavu 5:4 odvracela při svém podání tři brejkboly, pěti míčky v řadě ale dokázala duel ukončit a postoupit. Proti Anisimovové neztratila set potřetí za sebou, je v devátém grandslamovém semifinále a zabojuje o šesté finále v kariéře. Američanka doplatila na 28 nevynucených chyb.

„Hraju tu svůj nejlepší tenis od chvíle, co jsem zde naposledy vyhrála. Získávám zpět sebedůvěru a v tuhle chvíli se cítím skvěle,“ řekla Halepová. „Oproti dřívějšku jsem jiný člověk. Jsem silnější a dokážu mnohem lépe kontrolovat emoce. Jsem zkušenější. Všechny zápasy jsou jiné než před třemi lety. Jsem ale stále sebejistější a návrat na kurty si užívám. Každý zápas jsem vždy o trochu lepší. Čelila jsem těžkým soupeřkám a každý den jsem dělala, co jsem měla,“ doplnila Rumunka.

Wimbledonská vítězka z roku 2019 Halepová vyhrála v Londýně dvanáctý zápas po sobě. Před dvěma lety se turnaj nekonal kvůli pandemii koronaviru a vloni se ho Halepová nezúčastnila kvůli zranění. Letos se pošesté probojovala do semifinále, více účastí má jen světová jednička Iga Šwiateková (8).

Další soupeřkou Halepové bude o sedm let mladší Rybakinová. Ruská rodačka, která od roku 2018 reprezentuje Kazachstán, se stala první tenistkou své země, jež vybojovala semifinále na turnajích velké čtyřky. Proti přemožitelce Barbory Krejčíkové Tomljanovicové musela duel otáčet, po ztrátě první sady však soupeřku v dalším průběhu pětkrát „brejkla“ a dotáhla duel k postupu. V utkání nasbírala 15 es.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 40,35 milionu liber):

Muži: Dvouhra - čtvrtfinále:

Nadal (2-Šp.) - Fritz (11-USA) 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4), Kyrgios (Austr.) - Garín (Chile) 6:4, 6:3, 7:6 (7:5).

Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále:

Halepová (16-Rum.) - Anisimovová (20-USA) 6:2, 6:4, Rybakinová (17-Kaz.) - Tomljanovicová (Austr.) 4:6, 6:2, 6:3.

Juniorky: Dvouhra - 3. kolo:

Klimovičová (16-ČR) - Naefová (2-Švýc.) 6:2, 1:6, 6:3, Bartůňková (3-ČR) - Nijkampová (Niz.) 6:1, 6:3.

Smíšená čtyřhra - semifinále:

Ebden, Stosurová (Austr.) - Sock, Gauffová (USA) 6:3, 5:7, 7:5.

Junioři: Čtyřhra - 2. kolo:

Nicod, Bailly (4-ČR/Belg.) - Kim, Williams (USA) 6:7 (4:7), 6:3, 10:8, Menšík, Pieczkowski (6-ČR/Pol.) - Dietrich, Feldbausch (Švýc.) 6:4, 7:6 (7:5), Gorzny, Michelsen (USA) - Bartoň, Artnak (8-ČR/Slovin.) 6:3, 7:6 (7:3).

Juniorky: Čtyřhra - 2. kolo:

Bartůňková, Naefová (1-ČR/Švýc.) - Jamrichová, Lincerová (SR/Pol.) 4:6, 6:3, 10:4, Tomajková, Vargová (8-ČR/SR) - Fontenelová, Svendsenová (Švýc./Dán.) 3:6, 6:4, 10:6, Klimovičová, Šalková (ČR) - Peyreová, Slamaová (Arg./USA) 3:6, 7:5, 15:13, Klugmanová, Oluwadareová (Brit.) - Štruplová, Macaveiová (ČR/USA) 6:4, 6:3.