Kodeš o výročí slavné výhry, bojkotu a vzkazech: Nenech vyhrát Rusa!

To datum se dobře pamatuje. Sobota 7. 7., čas 16.35. Tehdy Jan Kodeš proměnil mečbol proti reprezentantovi Sovětského svazu Alexandru Metrevelimu a stal se pro tenisové dějiny nesmrtelným coby wimbledonský šampion. „Vidím to, jako by to bylo včera. Strašně to letí,“ vypráví i v sedmasedmdesáti letech vitální legenda.

Vašemu titulu je letos 50 let, do Wimbledonu jezdíte každoročně, ale letos jste pozvaný díky jubileu jako zvláštní host. Co to přesně znamená?

„Předseda All England Clubu zve každý rok zvláštní hosty, které vybírají podle mezníků. Někdo má od titulu 30 let, někdo 40, nebo jako já a Billie Jean Kingová 50. Většinou zvou takových šest až osm lidí a má to v první řadě finanční výhody. Zaplatí vám dvě letenky první třídou, hotel, dvakrát třikrát za turnaj jste pozvaní do královské lóže, což je sám o sobě rituál. Je to významné ocenění a také docela pomoc, protože ubytování v Londýně je strašně drahý.“

Coby bývalý šampion jste také čestným členem All England Clubu, na důkaz toho nosíte na saku během turnaje připjatý kulatý odznak. Jaké výhody plynou z členství?