Lehečka se kál: Strašný zkrat, pro přítelkyni málem volali záchranku

Co vám letělo hlavou po mečbolu?

„Neskutečný pocit. Zápas byl od začátku do konce tak náročný. Po nepovedeném jestřábím oku jsem myslel, že se půjdu zakopat pod zem. Naštěstí jsem byl schopný to rozdýchat a vrátit se v pátém setu ve velkém stylu. A myslím, že jemu došla šťáva. Musel hodně běhat, byl pod tlakem.“

Vy jste byl zase psychicky dole po čtvrtém setu. Proč jste vlastně v tiebreaku za stavu 8:7 zastavil při vlastním mečbolu hru a spoléhal na video?

„Asi emoční nával. Okamžitě jsem toho litoval. Sám nechápu, jak se to mohlo stát. Tak strašně moc jsem chtěl zvítězit, hrálo se o dost bodů s dobrým hráčem a já byl tak blízko. Už v tiebreaku jsem otáčel z 2:6, z toho jsem se dostal na mečbol. Ulítlo mi to, byla to chyba. V hlavě jsem si promítl jestřábí oka, která jsem si bral za všechny zdejší zápasy. Skoro jsem neudělal chybu. Ale tohle? Byl to doopravdy zkrat. Už jsem se viděl někde jinde, chtěl to mít za sebou. A vymstilo se mi to. Naštěstí ne úplně.“

Co jste si říkal na lavičce před pátým setem?

„Řeknu vám na rovinu, že jsem si chtěl omlátit raketu o hlavu. Musel jsem odejít na záchod, protože kdybych po tom všem ještě na kurtu poslouchal diváky a jejich řeči, asi bych to nezvládnul.“

Jak vypadala pauza?

„Když proměnil setbol, už jsem měl napřaženou raketu. Pak jsem si uvědomil, že je wimbledonský trávník docela drahý, hodně rychle jsem si to rozmyslel a odešel pryč. Na záchodě jsem si sedl, jen jsem zhluboka dýchal a snažil se předstírat, že se nic nestalo. Nenechal jsem negativním myšlenkám prostor v hlavě. Jsem na sebe pyšný, že mě to nezlomilo. Začal jsem pátý set dobrým gamem a pak už se cítil fyzicky lépe než on.“

A kromě postupu jste se ještě poučil do budoucna, že?

„Ano, teď je to vtipná příhoda, můžu se jí zasmát. Ale ani nechci přemýšlet nad tím, co bych říkal, kdybych tady seděl jako poražený. To by nemuselo dopadnout dobře. Ale vážně… Je to ponaučení do budoucna. Hraje se, dokud rozhodčí neřekne aut. Jinak si nic nedomýšlet, nenechat se emočně unést. Hrát do posledního míčku, což se mi v daný moment nepodařilo.“

Jak komentovali situaci vaši trenéři Michal Navrátil a Tomáš Berdych?

„Michal měl podle mě srdce až v žaludku. Tomáš mi to zhodnotil tak, že v zápase si musí vytyčit situace, za jakých si jestřábí oko beru a nepřemýšlet o stavu. Když vidím, že je míč daleko ode mě a pravděpodobně bych ho nevrátil, tak si oko vzít, pokud si myslím, že je to těsné. Ale když vidím, že mám míč na raketě a můžu vytvořit dobrý úder, což byl tento případ, musím hrát dál a nepřemýšlet.“

Jak reagovala přítelkyně Viktorie, která vás taktéž v Londýně podporuje?

„Byla hodně vynervovaná, skoro volali záchranku. Prožívala to hodně. Moc chtěla, abych zápas zvládl. A tím, že nemá tolik zkušeností jako Tomáš s Michalem, to s ní cloumalo o to víc. Jsem moc rád, že mě tak podporovala, byla opravdu slyšet. A dovedu si představit, že na to navážeme i v dalším zápase.“

To už vás čeká velký kurt a světová trojka Daniil Medveděv.

„Hodně atypický hráč. Trénoval jsem s ním jen jednou letos na Roland Garros. Zhruba vím, co od něj asi očekávat. Strašně zkušený hráč, ale nemyslím si, že se na trávě cítí tak dobře jako na betonu. Klidně to může být znovu pět setů. Když budu dobře servírovat a chodit ještě víc na síť, šance je. Věřím, že herní úroveň i pohodu na něj mám. Nemám co ztratit, on je favorit. A to se mi líbí. Baví mě dělat škodnou.“