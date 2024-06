Jedenáctka pro Wimbledon: obhájkyně i tři teenageři. Kdo to trefí letos?

Video se připravuje ... Jahody se smetanou, tráva posekaná na osm milimetrů, bílé oblečení. Wimbledon je turnajem tradic. Jednou z nich je také ta, že takřka každý ročník vystřelí někdo z české party ke hvězdám. Loni slavnost v All England Clubu vyhrála Markéta Vondroušová jako první nenasazená tenistka dějin. Předloni žila čtvrtfinálovou pohádku sympaťačka Marie Bouzková. Postcovidový ročník 2021 ozdobila Karolína Plíšková pochodem do finále. A před pěti lety jásala z účasti v semifinále Barbora Strýcová. I letošní jedenáctičlenná výprava do wimbledonského singlu budí opatrný optimismus. Jaké jsou šance jméno po jméně?

Nejvyšší trumfy: Markéta Vondroušová věk: 25

na žebříčku: 6.

bilance ve W: 8:4

nejlépe ve W: vítězka (2023)

soupeřka pro 1. kolo: Bouzasová (Šp.) Po zranění pravé kyčle panovaly obavy o její start při wimbledonské obhajobě. Čerstvě pětadvacetiletá hvězda by měla být v pořádku a los jí přál – Španělka Jessica Bouzasová figuruje až na 83. místě WTA, v All England Clubu zatím nevyhrála ani zápas. Do zranění v Berlíně působila Vondroušová na trávě velmi silně, pokud tělo vydrží a povede se jí nastavit mysl tak jako loni, může být opět nebezpečná. Na třech z předchozích čtyř grandslamů zapsala alespoň semifinále, při velkých turnajích už dokáže být konzistentní. Ve 3. kole je možné české derby proti Barboře Krejčíkové, ve čtvrtfinále hrozí stejně jako nedávno v Paříži neoblíbená sokyně Iga Šwiateková. Markéta Vondroušová během čtvrtfinále French Open • Foto ČTK / Sidorják Martin

Nejvyšší trumfy: Karolína Muchová věk: 27

na žebříčku: 35.

bilance ve W: 8:4

nejlépe ve W: čtvrtfinále (2019, 2021)

soupeřka pro 1. kolo: Paula Badosaová (Šp.) Po desetiměsíční pauze má odehraný jediný turnaj. V Eastbourne jí nejprve jedna soupeřka vzdala, pak zdolala solidní Polku Magdu Linetteovou. Následně se však ozvalo zápěstí a Muchová se raději z turnaje odhlásila. Zdá se, že hlavně preventivně, nehodlá riskovat před Wimbledonem. Grandslamový řád, v němž se střídá hrací den se dnem volna, jí vždy seděl. Dvojnásobná čtvrtfinalistka má těžký los, jelikož vypadla z okruhu nasazených. Paula Badosaová je na trávě hodně solidní, ve 2. kole hrozí sedmnáctiletá zázračná Ruska Mirra Andrejevová, ve třetím turnajová čtrnáctka Daria Kastakinová. Karolína Muchová se po tři čtvrtě roce vrací do akce • Foto profimedia.cz

Mohou překvapit: Barbora Krejčíková věk: 28

na žebříčku: 31.

bilance ve W: 6:3

nejlépe ve W: 4. kolo (2021)

soupeřka pro 1. kolo: Veronika Kuděrmetovová (Rus.) Pro travnatý povrch má dobrou hru, její forma je však diskutabilní. Už je to rok, co se Barbora Krejčíková rozešla s koučem Alešem Kartusem a od té doby spadla v žebříčku z 12. příčky na současnou 31. pozici. Hned úvodní střet s útočně laděnou Rusku Veronikou Kuděrmetovovou bude velký test. Barbora Krejčíková • Foto ČTK

Mohou překvapit: Linda Nosková věk: 19

na žebříčku: 26.

bilance ve W: 0:1

nejlépe ve W: 1. kolo (2023)

soupeřka pro 1. kolo: Erraniová (It.) Spící obr stále spí. Ani na trávě se nedokázala Linda Nosková dostat do laufu a vyhrát alespoň dva zápasy po sobě. Svůj talent předvedla však v Berlíně, kde těsně ve třech setech prohrála s dvojnásobnou finalistkou Wimbledonu Uns Džábirovou. Talent české teenagerky je moc velký na to, aby paběrkovala do nekonečna. Třeba to přijde, los nemá zlý. Linda Nosková na turnaji v Berlíně • Foto Profimedia.cz

Mohou překvapit: Kateřina Siniaková věk: 28

na žebříčku: 27.

bilance ve W: 8:8

nejlépe ve W: 3. kolo (3x)

soupeřka pro 1. kolo: Stakusicová (Kan.) Od začátku roku hraje nejkonzistentněji ze všech Češek, díky tomu je v osmadvaceti právě teď na žebříčkovém maximu – 27. příčce. Na trávě si vedla skvěle, v Berlíně i v Bad Homburgu zapsala čtvrtfinále, zdolala silné protivnice. Otázkou však je zdraví, poraněná kyčel po takřka identickém pádu jako u Markéty Vondroušové může být problémem. Stejně jako Iga Šwiateková čekající ve 3. kole. Kateřina Siniaková na Roland Garros končí • Foto Profimedia.cz

Mohou překvapit: Karolína Plíšková věk: 32

na žebříčku: 42.

bilance ve W: 18:11

nejlépe ve W: finále (2021)

soupeřka pro 1. kolo: Šnajderová (Rus.) Pochodem do finále na trávě v Nottinghamu připomněla, že na zeleném povrchu je se svým servisem stále nebezpečná. Finalistka Wimbledonu z roku 2021 však nefiguruje mezi nasazenými a má obtížnou cestu do druhého týdne. Ve 2. kole může čekat Viktoria Azarenková, ve 3. kole pak Naomi Ósakaová. Karolína Plíšková postupuje v Nottinghamu • Foto ČTK/AP

Mohou překvapit: Marie Bouzková věk: 25

na žebříčku: 37.

bilance ve W: 8:4

nejlépe ve W: čtvrtfinále (2022)

soupeřka pro 1. kolo: Rieraová (Arg.) Loni osmifinále, předloni čtvrtfinále. Wimbledon je pro Marii Bouzkovou srdcovou záležitostí, vždy ji vybudí k nejlepším výkonům. Přípravné turnaje na trávě však nešly podle představ, vyhrála jediný ze tří zápasů. Chytne se v zatím rozpačité sezoně? Marie Bouzková na Roland Garros končí, nestačila na světovou jedničku Igu Šwiatekovou • Foto ČTK / AP / Christophe Ena

Mohou překvapit: Tomáš Macháč věk: 23

na žebříčku: 38.

bilance ve W: 0:1

nejlépe ve W: 1: kolo (2023)

soupeř pro 1. kolo: Andy Murray (Brit.) Loni se prodral coby člen druhé stovky do premiérového Wimbledonu z kvalifikace a pobavil showmanským výkonem na velkém kurtu s domácím Cameronem Norriem. Letos může mít déja vu, už v prvním zápase možná narazí na dvojnásobného šampiona All England Clubu Andyho Murrayho. Tomu však před pár dny operovali cystu v zádech a neví se, zda bude připraven. Vyčká až do poslední možné chvíle. Machač už Murrayho letos zdolal v těsné bitvě v Miami. Tomáš Macháč na Roland Garros • Foto ČTK / Sidorják Martin

Mohou překvapit: Jakub Menšík věk: 18

na žebříčku: 85.

bilance ve W: 0:0

nejlépe ve W: nestartoval

soupeř pro 1. kolo: Bublik (23-Kaz.) V generálce na Mallorce uhrál čtvrtfinále a vyhlíží wimbledonskou premiéru. Ač jsou jeho vysokorychlostní tenis a skvělé podání pro trávu jako stvořené, mladí obvykle na první pokus ve Wimbledonu neprorazí. U Menšíka je však opatrný optimismus povolen, tenhle mladík toho svede hodně. Radost českého tenisty Jakuba Menšíka z vyhraného gamu • Foto profimedia.cz

Bez očekávání: Brenda Fruhvirtová věk: 17

na žebříčku: 88.

bilance ve W: 0:0

nejlépe ve W: nestartovala

soupeřka pro 1. kolo: M. Andrejevová (24-Rus.) Ještě před dvěma lety byla brána za možná největší mladý talent světového tenisu. Od té doby však Brenda Fruhvirtová sešla z očí a stejně stará Ruska Mirra Andrejevová, semifinalistka nedávného Roland Garros, ji zcela zastínila. I proto bude jejich vzájemné měření sil v 1. kole hodně pikantní. A Češka do něj půjde jako velký outsider. Brenda Fruhvirtová na Australian Open • Foto Profimedia