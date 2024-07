Wimbledon ONLINE: Plíšková končí, Menšík padl po boji. V akci další Češky

Brenda Fruhvirtová na snímku z kvalifikace US Open • Profimedia.cz

Svátek všech tenisových fanoušků začíná. Úvodní den turnaje ve Wimbledonu, kde loňský triumf obhajuje Markéta Vondroušová či Carlos Alcaraz, nabízí celou řadu utkání včetně pěti zápasů zástupců českého tenisu. V akci by se večer měly představit ještě Linda Nosková, Brenda Fruhvirtová a Karolína Muchová. Svoji poušť v Londýně rychle skončila Karolína Plíšková, která padla s Dianou Šnajderovou 1:2 na sety. S turnajem se loučí také Jakub Menšík, který po velkém boji prohrál s Alexandrem Bublikem (2:3 na sety). ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.

Plíšková znovu končí hned v 1. kole

Tenisté Jakub Menšík a Karolína Plíšková nedotáhli ve Wimbledonu k vítězství dobře rozehrané zápasy a skončili v 1. kole. Osmnáctiletý Menšík podlehl při debutu na travnatém grandslamu v All England Clubu nasazené třiadvacítce Alexanderu Bublikovi z Kazachstánu 6:4, 7:6, 4:6, 4:6, 2:6. Finalistka turnaje z roku 2021 Plíšková prohrála s Ruskou Dianou Šnajderovou 6:4, 4:6, 5:7.

Dvaatřicetileté Plíškové nepomohlo devět es a 42 vítězných míčů. Duel s dvacetiletou Šnajderovou, která před Wimbledonem ovládla turnaj v německém Bad Homburgu, prohrála po dvou hodinách a 24 minutách. Rodačka z Loun vypadla v 1. kole i na třetím grandslamu sezony a ve Wimbledonu podruhé za sebou.

„Byl to těžký zápas, kvalitní z obou stran. Všechny sety byly strašně vyrovnané. Mrzí mě, že jsem měla brejk ve druhém i třetím setu, ale nepodařilo se mi ho udržet trošičku déle. Šance při jejím servisu prostě byly,“ řekla českým novinářům Plíšková. „Její servis mi ale vadil. Na to, jak je malá, hraje docela rychle a agresivně. Zaslouženě vyhrála,“ doplnila Plíšková.

Bývalá světová jednička a finalistka letošního travnatého turnaje v Nottinghamu Plíšková nastoupila s obvázaným pravým stehnem. Úvod zápasu jí vyšel. Ve třetí hře vzala soupeřce servis, v šestém gamu odvrátila tři brejkboly a po čtyřiceti minách získala první set.

Ve druhé sadě získala Plíšková vedení 3:2, výhodu brejku ale hned ztratila. V desátém gamu za stavu 4:5 sice česká tenistka smazala na servisu nepříznivý stav 0:40, Šnajderová si ale poté vypracovala další setbol a proti němu tentokrát Plíšková zahrála dvojchybu.

Také třetí set měla Plíšková dobře rozehraný. Vedla 2:0, Šnajderová ale srovnala a v desáté hře si vypracovala dva mečboly. Plíšková je odvrátila, za stavu 5:6 ji ale Ruska dostala znovu pod tlak a česká tenistka tentokrát při odvracení třetího mečbolu zahrála míč do autu.

Menšík se mohl v úvodu utkání s Bublikem opřít o dobrý servis. První set získal díky brejku v úvodní hře a totéž prostějovský rodák zopakoval i ve druhé sadě. Přestože Bublik tentokrát srovnal, v tie-breaku uspěl Menšík 7:2.

Od té chvíle ale rodák z ruské Gatčiny nepřišel ani jednou o podání a vývoj otočil. Třetí set získal díky brejku v páté hře, ve čtvrté sadě se zotavil i z pádu, při němž si pochroumal tříslo, a vzal Menšíkovi servis v devátém gamu.

V rozhodujícím setu šel do vedení 3:1 a Menšíkovi poté nepomohla ani pauza na ošetření nohy. O servis přišel ještě jednou a duel po třech hodinách a 27 minutách ztratil. Bublik zaznamenal 32 es, Menšík jich měl 14.

O postup do 2. kola dnes hrají ještě Karolína Muchová proti Španělce Paule Badosaové, Linda Nosková proti Italce Saře Erraniové a Brenda Fruhvirtová v duelu sedmnáctiletých tenistek s Ruskou Mirrou Andrejevovou.

Alcaraz zdolal kvalifikanta

Obhájce titulu Carlos Alcaraz vstoupil do Wimbledonu výhrou 7:6, 7:5, 6:2 nad soupeřem z kvalifikace Markem Lajalem. Jednadvacetiletý španělský tenista s estonským vyzyvatelem bojoval téměř dvě a půl hodiny a v prvních dvou setech musel dohánět ztrátu podání, ale nakonec z pozice třetího nasazeného hráče roli favorita potvrdil.

„Trochu mě překvapil a jsem za první letošní vítězství na zdejším centrkurtu rád. Ještě pořád jsem nervózní, když tu hraju,“ řekl Alcaraz na dvorci.

Tři týdny po triumfu na French Open měl se soupeřem z třetí stovky žebříčku hlavně v prvních dvou setech práci. V první sadě ztratil servis za stavu 2:2, ale soupeře hned o výhodu připravil. Na další brejkboly už nedošlo a tie-break vyhrál Alcaraz 7:3. Druhý set ale nezačal dobře, prohrával 0:2, ale znovu se mu povedl okamžitý návrat do zápasu, za stavu 5:5 vzal Lajalovi podání opět a sám pak uhrál čistou hru.

Třetí set se už hrál podle not bývalé světové jedničky. Alcaraz začal ziskem soupeřova podání, později přidal další brejk a vedl 5:1. Při Estoncově servisu ještě neproměnil mečbol, při vlastním podání hned ten další ano.

První zápas zvládl bez ztráty setu také loňský semifinalista Daniil Medveděv z Ruska. Pátý nasazený hráč porazil 6:3, 6:4, 6:2 Američana Aleksandara Kovacevice.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Ruud (8-Nor.) - Bolt (Austr.) 7:6 (7:2), 6:4, 6:4,

Dimitrov (10-Bulh.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:4, 7:5,

Shapovalov (Kan.) - Jarry (19-Chile) 6:1, 7:5, 6:4,

Šang Ťün-čcheng (Čína) - Garín (Chile) 7:5, 6:4, 6:4,

Fognini (It.) - Van Assche (Fr.) 6:1, 6:3, 7:5,

Struff (Něm.) - Marozsan (Maď.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3,

Čorič (Chorv.) - Meligeni (Braz.) 6:3, 7:6 (7:2), 6:3,

Alcaraz (3-Šp.) - Lajal (Est.) 7:6 (7:3), 7:5, 6:2,

Medveděv (5-Rus.) - Kovacevic (USA) 6:3, 6:4, 6:2,

Nakashima (USA) - Báez (18-Arg.) 6:2, 6:3, 6:4,

Monfils (Fr.) - Mannarino (22-Fr.) 6:4, 3:6, 7:5, 6:4,

Tiafoe (29-USA) - Arnaldi (It.) 6:7 (5:7), 2:6, 6:1, 6:3, 6:3,

Čang Č'-čen (32-Čína) - Janvier (Fr.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:2,

Wawrinka (Švýc.) - Broom (Brit.) 6:3, 7:5, 6:4,

Thompson (Austr.) - Kotov (Rus.) 5:7, 5:7, 6:4, 6:4, 6:4,

Berrettini (It.) - Fucsovics (Maď.) 7:6 (7:3), 6:2, 3:6, 6:1,

Muller - Gaston (oba Fr.) 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5),

Bublik (23-Kaz.) - Menšík (ČR) 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2,

Altmaier (Něm.) - Fery (Brit.) 4:6, 7:6 (8:6), 1:6, 6:3, 6:1,

Harris (JAR) - Michelsen (USA) 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (11:9),

Humbert (16-Fr.) - Ševčenko (Rus.) 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 6:1,

Van de Zandschulp (Niz.) - Broady (Brit.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Sakkariová (9-Řec.) - Kesslerová (USA) 6:3, 6:1,

Pavljučenkovová (25-Rus.) - Townsendová (USA) 7:6 (7:4), 6:1,

Jastremská (28-Ukr.) - Podoroská (Arg.) 6:1, 7:6 (7:1),

Gračovová (Fr.) - Curenková (Ukr.) 6:3, 6:1,

Ču Lin (Čína) - Beguová (Rum.) 6:0, 6:4,

Minnenová (Belg.) - Watsonová (Brit.) 7:5, 6:4,

Paoliniová (7-It.) - Sorribesová (Šp.) 7:5, 6:3,

Kasatkinová (14-Rus.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:0,

Kosťuková (18-Ukr.) - Šramková (SR) 6:3, 6:2,

Todoniová (Rum.) - Danilovičová (Srb.) 7:5, 6:1,

Rusová (Niz.) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:3,

Mertensová (Belg.) - Hibinová (Jap.) 2:6, 6:2, 6:4,

Šnajderová (Rus.) - Plíšková (ČR) 4:6, 6:4, 7:5,

Keysová (12-USA) - Trevisanová (It.) 6:4, 7:6 (7:4),

Burelová (Fr.) - Lysová (Něm.) 6:2, 6:4,

Wang Ja-fan (Čína) - Schmiedlová (SR) 6:0, 3:6, 6:4,

Ósakaová (Jap.) - Parryová (Fr.) 6:1, 1:6, 6:4,

Savilleová (Austr.) - Stearnsová (USA) 6:4, 6:2,

Sunová (N. Zél.) - Čeng Čchin-wen (8-Čína) 4:6, 6:2, 6:4,

Vekičová (Chorv.) - Wang Si-jü (Čína) 3:6, 6:3, 6:4,

Miyazakiová (Brit.) - Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:1,

Raducanuová (Brit.) - Zarazúaová (Mex.) 7:6 (7:0), 6:3,

Stephensová (USA) - Jacquemotová (Fr.) 6:3, 6:3,

E. Andrejevová (Rus.) - Bektasová (USA) 7:6 (7:5), 3:6, 6:3,

Starodubcevová (Ukr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 6:3.