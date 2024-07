Wimbledon ONLINE: Skvělý obrat Macháče! Krejčíková zvládla bitvu

Bravo! Český tenista Tomáš Macháč v dohrávaném duelu 1. kola Wimbledonu vyhrál nad Belgičanem Davidem Goffinem 3:2 na sety poté, co předvedl parádní obrat z 0:2. Z postupu v dohrávce se raduje i Barbora Krejčíková, která zvítězila v úvodní bitvě s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou 2:1 na sety a postupuje do 2. kola. V něm se naopak nedařilo Lindě Noskové, která prohrála 0:2 s Kanaďankou Biancou Andreescu. Brenda Fruhvirtová na londýnské trávě bojuje o postup do 3. kola. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSport.cz.