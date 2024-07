Dostál v boxu Krejčíkové: Jsem na ni moc pyšný. Popsal, jak se skamarádili

Povězte, jak se hokejový brankář a tenistka skamarádí?

„Mám rád tenis, sleduju ho. Náhodou jsem byl u Gudyho (Radko Gudase) doma a dívali jsme se, jak Bára hrála turnaj WTA v San Diegu, což je kousek od Anaheimu. Říkal jsem si, že by bylo moc fajn, kdybych tam mohl dojet, tak jsem Báře napsal. Pavel (Motl) mi zařídil lístky a Bára turnaj vyhrála. Od té doby se bavíme, sleduju její cestu, navzájem se podporujeme. Když jsem viděl tenis poprvé, byl to úžasný zážitek. Takže jsem tady jako kamarád, ale taky jako fanoušek.“

Asi budete muset jezdit častěji – druhý turnaj, druhý titul…

„Ono skrz hokej není moc prostoru, vždyť teď už jsem tak čtyři týdny v plné přípravě na novou sezonu. Bára mi napsala, jestli bych nechtěl dojet už na semifinále. Říkal jsem, že jsem ve fázi, kdy trénuju fakt hodně tvrdě a nejde to. Ale víkendy mám volnější, v pátek jsem odtrénoval a řekl si, že poletím do Londýna. O sobotách si trénink organizuji sám podle programu od trenéra, takže jsem ještě dneska ráno na hotelu zašel tady v Londýně do posilovny a pak šel na tenis.“

To jste tedy poctivý.

„Jo, kolikrát až moc. Ale potřebuji si splnit, co mám najetý. Mám z toho pak dobrý pocit.“

Povězte, co jsou větší nervy: chytat finále mistrovství světa, nebo fandit kamarádce ve finále Wimbledonu?

„Těžko říct… Asi jsem cítil, co se Báře v hlavě zrovna děje, ale snažil jsem si taky zápas užít jako fanoušek. Samozřejmě, že jsem měl nervy, a hrozně jsem jí to přál.“

Vypadala ve velkém mači ale velmi klidně.

„Rozhodně byla. Díval jsem se na většinu zápasů při Wimbledonu, a i když jsem tenisový amatér, působila na mě velice klidně. Hrála v přítomném okamžiku, jak se říká, a to jí právě pomohlo získat titul. Hrála sebevědomě a fakt jsem na ni moc pyšný.“

Jak na vás zapůsobil Wimbledon?

„V Londýně jsem vlastně poprvé, dostal jsem se tu i do zázemí, za což musím Báře a jejímu týmu poděkovat. Každému se nepodaří se sem podívat, fakt jsem si to užil. Skvělé!“

A kolik se na finále přišlo podívat celebrit. Potkal jste nějaké?

„Kousek od nás seděl Tom Cruise, tak jsem si říkal: Hele, toho znám, ten má dobré filmy. (smích) Ale na sportu – bylo to i při našem mistrovství – je hrozně kouzelné, jak strašně moc lidi spojuje. Myslím, že celebrity jsou fanoušci sportovců a sportovci jsou zase fanoušci celebrit, takže se to hezky prolíná, což je krásné.“

Tenis je oblíbeným sportem hokejistů v letní pauze. Hrajete také?

„Ano, ale nemyslím, že jsem dobrý tenista. Jsem spíš amatérský nadšenec. S Bárou jsem si ještě nezahrál, ale Pavel mi říkal, že když se potkám v Brně, tak si s nimi můžou pinknout. Ale nevím nevím… Když už nějaký sport dělám, tak ho chci dělat na sto procent a chci, aby mi šel. A tenis by mi proti Báře rozhodně nešel.“ (smích)