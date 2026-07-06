Wimbledon ONLINE: Nosková je ve čtvrtfinále! Bouzková končí, v akci ještě Lehečka
Linda Nosková zvládla přetlačit Američanku Madison Keysovou a dostala se mezi nejlepších osm hráček letošního Wimbledonu. Osmizápasová vítězná šňůra naopak skončila pro Marii Bouzkovou. A s ní i letošní sen o velkém wimbledonském úspěchu - Bouzková padla po téměř dvou hodinách v osmifinále s Elise Mertensovou 4:6, 4:6 a v turnaji končí. O postup bojuje ještě Jiří Lehečka, a to proti světové trojce Alexanderu Zverevovi. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Jednadvacetiletá Nosková zdolala loňskou šampionku Australian Open Keysovou za hodinu a 32 minut. V All England Clubu napravila loňský osmifinálový neúspěch, kdy prohrála s jinou Američankou a pozdější finalistkou Amandou Anisimovovou. Ve čtvrtfinále grandslamu je podruhé, dosud se jí to povedlo před dvěma lety na Australian Open. O postup mezi osm nejlepších dnes bojuje ještě Jiří Lehečka proti nasazené dvojce Němci Alexanderu Zverevovi.
Nosková je druhou českou čtvrtfinalistkou na letošním Wimbledonu. Připojila se k nasazené desítce Karolíně Muchové, která v neděli zastavila krajanku Barboru Krejčíkovou. Nosková narazí na Elise Mertensovou, která předtím vyřadila jinou Češku - Marii Bouzkovou.
Nadějný start Bouzkové
Střet hráček ze třetí desítky žebříčku WTA, které nemají pro trávu velké zbraně a o to pracovitější tenis na ní musí předvádět, byl od začátku nesmírně fyzický a vlnil se jak horská dráha. První dva gamy se hrály 20 minut a vyšly lépe české tenistce. Po půl hodině ale svítilo na tabuli skóre 2:2 a frustrované vzorňačce Bouzkové neulétávaly jen tenisáky. „Do prd… už,“ ulevila si po pokaženém bekhendu. První sada viděla celkem pět brejků a po rovné hodině její zisk výkřikem come on oslavila Belgičanka (4:6).
Třicetiletá Mertensová, přemožitelka Jeleny Rybakinové usilující o premiérové čtvrtfinále Wimbledonu, byla dál o něco přesnější tenistkou a ve druhé sadě si vypracovala náskok 3:1. Přítel Bouzkové, finský hokejový mistr světa Aleksander Barkov, tak shlížel z hráčského boxu na kurt číslo 2 čím dál zasmušileji.
V nepříjemném větru a zároveň třicetistupňovém parnu, kdy si obě hráčky při pauzách obkládaly krk ručníky s ledem, pokračovaly travnaté galeje. „Pro mě osobně je Wimbledon největším snem, mým cílem je ho jednou vyhrát. Vždycky hraju srdcem, ale tady možná ještě o trochu víc,“ líčila Bouzková po obratu ve 3. kole s Ljudmilou Samsonovou.
I tentokrát se na kurtu vydávala na maximum, ale neměla svůj den a až příliš kazila. Belgičance, která je rovněž elitní deblistkou, přálo v koncovce i štěstí. Výměnu čítající 21 úderů získala díky prasátku, za chvíli zase vrátila lob rámem a míček stejně skončil v kurtu.
Vrcholem zmaru pro Bouzkovou pak byl první mečbol utkání, při kterém čop Mertensové opět zbrzdila páska a míček zapadl nechytatelně za síť. Po necelých dvou hodinách byl konec snu o českém čtvrtfinále.