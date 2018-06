Senzace, Strýcová zdolala šampionku! Kvitová předvedla neuvěřitelný volej

"Pár her bylo velmi napínavých, ale tráva mi pomohla, protože to je můj povrch," řekla v rozhovoru na kurtu čtvrtá nasazená Kvitová. Aktuálně 25. hráčku světa porazila po dvou prohrách, které předloni utržila na antuce a tvrdém povrchu.

Gavrilovové vzala světová osmička Kvitová pětkrát podání, nastřílela 24 vítězných míčů a udělala 18 chyb. "Musím zlepšit servis, ten je na trávě důležitý. Udělala jsem pár dvojchyb, ale podmínky byly složité," řekla svěřenkyně Jiřího Vaňka, která přišla o podání jednou a dvojchyb udělala pět. Jeden její volej pak zaujal na sociálních sítích - těžký úder totiž zahrála tak skvěle, že kraťas se vrátil ze soupeřčiny strany kurtu zpět k ní.

Incredible point from @Petra_Kvitova at the #NatureValleyClassic! 😲 pic.twitter.com/MTRx1mscyp