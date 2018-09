Šafářová i Plíšková vypadly v Québeku v 1. kole, Bouzková jde dál

Bouzková si před dvěma týdny odbyla na US Open grandslamovou premiéru a dnes zaznamenala další milník. Po úspěchu v kvalifikaci deklasovala bývalý velký talent Karatančevovou za 62 minut. V příštím utkání se Bouzková může utkat s turnajovou jedničkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Loňské semifinále v Québeku neobhájí Šafářová, jež se s turnajem rozloučila po porážce 6:7, 6:3, 5:7 s Uns Džabúrovou z Tuniska. V druhém kole mělo podle papírových předpokladů dojít na její souboj s krajankou Plíškovou, ale ta vypadla v prvním kole také a připsala si čtvrtou porážku za sebou. Aktuálně 99. hráčku světa porazila 6:3, 7:6 americká kvalifikantka ze třetí stovky žebříčku Jessica Pegulaová.

Šestadvacetiletá Plíšková pokračovala v Kanadě v nepříliš vydařené zámořské štaci. Do druhého kola postoupila jen v srpnu v New Havenu, poté prohrála hned úvodní duel na US Open a minulý týden na turnaji nižší kategorie v Chicagu.

Dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (ČR) - Karatančevová (Bulh.) 6:2, 6:1,

Džabúrová (Tun.) - Šafářová (6-ČR) 7:6 (7:4), 3:6, 7:5,

Marinová (Kan.) - Mariaová (7-Něm.) 6:2, 6:2,

Garcíaová (Šp.) - Rodinová (Rus.) 4:6, 6:3, 6:1,

Govorcovová (Běl.) - Ahnová (USA) 6:1, 6:4.