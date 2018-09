Navrátilová k Sereně: Chlapi by možná vyvázli, ale tak se chovat nesmí

Devítinásobná wimbledonská vítězka Navrátilová si klade otázku, zda je dvojí metr v tenisu standardem. "Je sice velký rozdíl, jak se pohlíží na muže a na ženy, když přijde na nevhodné chování, ale to není jen v tenisu. Ale jenom proto, že chlapi by možná vyvázli, tak to není akceptovatelné," konstatovala Navrátilová.

V sobotu Williamsová po porážce 2:6, 4:6 prohlásila, že se s ní při zápase nezacházelo stejně jako s muži. Rozhodčí Carlos Ramos v druhém setu udělil Williamsové varování, trestný fiftýn a trestný game za koučování (které její trenér Patrick Mouratoglu přiznal), rozmlácenou raketu a verbální útok, při kterém hráčka sudího nazvala lhářem a zlodějem.

Navrátilová poukázala na případy, v kterých paní Williamsová, jak Američanku tituluje, ztratila kontrolu nad svým chováním. "Všechny se staly na US Open. Chápu, jak se cítila, ale jednoduše nesmí podlehnout. Takové chování na kurt nepatří. Mnohokrát jsem chtěla rozbít raketu na tisíc kousků, když jsem hrávala, ale vždycky jsem si uvědomila, že se koukají děti, a ač nerada, udržela jsem se," řekla.

"Je potřeba se na náš sport pozorně podívat bez růžových brýlí a zbavit se všech rozporuplností a předsudků, které tam můžou být. Tenis je velmi demokratický sport a potřebujeme zaručit, aby to tak zůstalo," napsala. Zároveň upozornila, že každý hráč by měl mít respekt k tenisu. "Který všichni tak milujeme," dodala.

Williamsová podle Navrátilové měla svůj kus pravdy, ale zároveň chybovala. "Není dobré říkat, že když muži situaci zvládnou, ženy musí také. Raději se musíme ptát, jak se správně chovat, abychom respektovali tenis a své soupeře."

Ohledně koučování, které mají ženy na okruhu WTA povoleno, zatímco na grandslamech je zakázáno, Navrátilová dala za pravdu sudímu. "Je pravda, že je běžné od většiny trenérů. Hráči ale vědí, že je to může stát fiftýn a jsou odpovědní za chování koučů, a je irelevantní, jestli koučování zahlédnou, nebo ne," uvedla Navrátilová. Podle ní rozhodčí občas hráče nejdřív upozorní, že dostávají od trenérů rady, a teprve napodruhé přijde trest. "To asi neudělal a už se to nedozvíme."

"Doufám, že příští zápas Sereny Williamsové a Naomi Ósakaové bude dramatický a velkolepý díky úderům a soutěživosti a obě hráčky budou inspirovat," uvedla.