Djokovič zve na Štěpánkovu rozlučku: Vyběhne na mě ninja

Se stejnou vervou, jakou se vrhal za tenisáky, se Radek Štěpánek pustil

do organizování své akce „Český lev se loučí“. V pondělí nasedl na letadlo, aby zaletěl na otočku do New Yorku a zprodukoval rozhovor s Novakem Djokovičem. Jednatřicetiletý Srb, čerstvý šampion ze Cincinnati a největší favorit nadcházejícího US Open, si ochotně s vybranými českými médii popovídal.

Právě v New Yorku jste při US Open 2007 odehrál se Štěpánkem strhující zápas –pětihodinový maraton, který jste obracel ze stavu 1:2 na sety. Byl tohle váš nejlepší mač proti Radkovi, či snad víc vzpomínáte na nesmírně zábavný střet na wimbledonském centrkurtu?

„Připomínáte dva naše nejlepší zápasy. Ale US Open v roce 2007 bylo nejsladší. Vyhrál jsem 7:6 v horku pátého setu, na tohle vítězství mám krásné vzpomínky. Vybavuji si, kolik jsem toho naběhal. Radek mě honil zepředu dozadu, zásoboval mě kraťasy, loby i jeho čopy. Na tohle byl specialista, nesmírně talentovaný. Na jednu stranu jsem si ten zápas užíval, ale na druhou stranu ne, protože pak jsem musel strávit tři hodiny na lehátku u fyzioterapeuta, aby mi dal dohromady záda.“



Do hovoru vstupuje Štěpánek: „Já si pamatuju zápas v Rotterdamu (2006), ten jediný jsem vyhrál. A po zápase jsem říkal, že tenhle kluk udělá něco velkého.“

A taky že udělal. Štěpánka jste porazil třináctkrát ze čtrnácti případů. Jste připraven na ten poslední vzájemný duel, Radkův rozlučkový?

„Jsem připraven na US Open, ale ne na zápas proti Radkovi. (smích) Slyšel jsem, že si udělal speciální přípravu v českých horách. Je pro mě ctí, že můžu být u toho a hrát s ním v jeho úplně posledním zápase. Jsem rád, že mě Radek pozval a že budu moct sdílet tenhle výjimečný okamžik s ním, jeho rodinou, jeho týmem a fanoušky v Praze.“

Exhibičního zápasu v rozehrané sezoně se účastníte naprosto výjimečně. I to je důkaz vašeho přátelství s Radkem?

„Ano, Radek je skvělý člověk, ohromně ho respektuju a miluju jeho osobnost. Pracovali jsme spolu chvíli v jednom týmu – on jako trenér, já jako hráč. Spoustu let jsme spolu trénovali, hráli proti sobě na okruhu, nastoupili jsme bok po boku ve čtyřhře. Zažili jsme spolu spoustu výjimečných chvil. I v Praze to bude dost emotivní.“

Vzpomenete si ještě, kdy jste si se Štěpánkem poprvé padli do noty?

„Když jsem jako mladý hráč přišel na okruh, našlo se pár tenistů, kteří se ke mně chovali opravdu hezky. A Radek byl jedním z nich. Byl tehdy už zavedený hráč a dával mi spoustu užitečných rad, vždycky se mnou šel trénovat a pomohl mi se vším, co jsem potřeboval. Náš vztah a přátelství se tedy vyvíjelo už od úplných počátku mé kariéry. Patnáct let jsme se pak potkávali, zažili jsme toho spolu na kurtu spoustu, spolupracovali jsme. Jsem opravdu poctěn, že si mě teď Radek vybral jako osobu, která bude moci hrát na téhle oslavě jeho kariéry.“

Kolikrát jste vůbec už byl v Praze?

„Dvakrát, a pokaždé jsem mířil za doktorem Pavlem Kolářem, naším skvělým přítelem. (smích) S mými zraněními a problémy jsem potřeboval nějakou speciální radu a něco z jeho znalostí. Takže jsme přijeli do Prahy, abychom potkali Pavla. Také mám dva mladší bratry, co hrají tenis a v Praze nějaký čas trénovali. Měl jsem tedy šanci se projít po městě, je to opravdu jedno z nejkrásnějších měst na světě. Historické místo, tradice, skvělí lidé, výborná infrastruktura, všechno je krásné. Rád přijedu zase. Tentokrát mě doprovodí i má žena, snad si užijeme hezké chvilky i mimo tenis a Radek nám ukáže město.“

FAKTA O EXHIBICI "ČESKÝ LEV SE LOUČÍ" Kdy? Čtvrtek 18. října Kde? O2 Arena Praha Kdo? Radek Štěpánek, Novak Djokovič a hosté Vstupenky? Ve středu v 10.00 začíná v síti Ticketportal přeprodej, vstupenky se prodávají ve třech cenových kategoriích – 590, 990 a 1290 korun, v prodeji bude i VIP balíček za 3990 korun Detaily? Moderátorem akce bude Libor Bouček, hudební doprovod zajistí Michal David

Radek říkal, že jste mu účast na exhibici slíbil za pouhé dvě minuty. Co vám v tu chvíli blesklo hlavou?

„Myslím, že dvě minuty jsou moc. Řekl bych, že jsme se domluvili za dvě vteřiny. Náš vztah trvá dlouho a Radek se mi loni svěřil se svými palčivými problémy se zády. Že nemůže dál hrát na nejvyšší úrovni ve dvouhře a čtyřhře. Je těžké rozloučit se se sportovním životem. A když mě požádal, abych se zúčastnil jeho rozlučky, řekl jsem hned: Ano!“

Štěpánek byl čtyři měsíce spolu s Andre Agassim vaším koučem. Není vám líto, že spolupráce skončila tak záhy?

„Z určitého pohledu ano. Ale když vidím, že se Radek stal čerstvě otcem, tak by se to ani nehodilo, aby se mnou cestoval po světě. Ale to neznamená, že je tato kapitola uzavřena. Kdo ví, co život přinese? Náš vztah se nezměnil, zůstáváme přáteli a věřím, že nám to vydrží navždycky. Teď je nejdůležitější, že malá Stella roste, je překrásná a Radek bude skvělý otec. I mně se tenisově daří. Budoucnost je před námi.“

Ve Wimbledonu jste získal třináctý grandslamový titul, o víkendu jako první v dějinách zkompletoval všech devět pohárů z turnajů série Masters. Co to znamená pro vaše sebevědomí?

„Mám za sebou nelehkou dobu, Radek její část strávil v mé blízkosti, takže ví, o čem mluvím. Skoro celou kariéru až do loňské sezony se mi vyhýbala zranění. Otálel jsem příliš dlouho s operací, než jsem zjistil, že je nevyhnutelná. Po ní trvalo ještě pár měsíců, než jsem se dostal na bývalou úroveň. Vrátil jsem se dřív, než jsem měl. Poučil jsem se z toho. Dozvěděl jsem se hodně o sobě, o svém těle, o lidech okolo sebe. Bylo to vážně hodně složité období. Ale po Wimbledonu mohu říct, že jsem oficiálně zpátky. Cítím se skvěle. Zase hraju svůj nejlepší tenis.“

Zato Radek už nějaký čas tenis nehraje. Když se na něj podíváte, v jaké formě vám přijde?

„Je ve výborné formě. Určitě v lepší, než když jsem ho viděl naposledy v Monte Carlu. Říkal, že začal zase hrát tenis, kvůli fyzičce prý dělá kickbox a nějaká další bojová umění. Čekám, že vyběhne na kurt jako bojovník ninja.“