Sudí na US Open hecoval Kyrgiose, ten otočil zápas. Protestuje i Federer

Tohle se nevidí! Kyrgios prohrával ve druhém setu už 0:3, když švédský rozhodčí Mohamed Lahyani nečekaně slezl z umpiru a začal na tenistu mluvit. Promluva trvala zhruba minutu a část zachytily ruchové mikrofony. "Chci vám pomoct, tohle nejste vy, vím to," řekl sudí.

Kyrgios po této domluvě výrazně zvýšil nasazení, druhou sadu získal v tie-breaku a další sety vyhrál 6:3 a 6:0. Nezvyklé chování rozhodčího nevnímal jako problém. Něco podobného se mu prý stalo třeba v Šanghaji. "Všichni víme, že jsem tam měl moment, kdy mi rozhodčí říkal to samé - 'Není to dobré pro pověst tohoto sportu, nevypadá to dobře.' A taky se to stalo před dvěma týdny v Cincinnati proti Del Potrovi," vykládal Kyrgios.

Never seen this before. Umpire had to get out of his chair and beg Nick Kyrgios to start trying in his match. pic.twitter.com/nk9k56yTrB — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) 30. srpna 2018

Podle Herberta si rozhodčí za své chování zaslouží trest. "Myslím, že tohle není jeho práce. Není to trenér, je rozhodčí a měl by zůstat na umpiru," řekl Francouz. "Pokud udělá chybu, měl by být potrestán. Zase tolik jich nedělá, je to opravdu dobrý rozhodčí," dodal.

Americká tenisová asociace, která se kontroverzní situací zabývala, podle prvního prohlášení švédského arbitra nepotrestá. Sudí podle USTA zjišťoval, zda Kyrgios nepotřebuje lékařskou pomoc. Přímo k tenistovi prý Lahyani sešel kvůli velkému hluku na kurtu. Také Kyrgiose informoval, že pokud bude jeho evidentní nezájem v zápase pokračovat, bude muset zakročit. Kyrgios si nakonec při další pauze mezi gamy za stavu 1:4 vyžádal ošetření.

V dalším kole Kyrgios narazí na pětinásobného šampiona US Open Rogera Federera. Ani švýcarskému favoritovi se výstup rozhodčího nelíbil a považuje ho za jasné překročení hranice.

"Nemyslím si, že je jeho úkolem chodit z umpiru. On (Kyrgios) se chová tak, jak se chová. Jako umpirový rozhodčí rozhodujete nahoře, ať se vám to líbí, nebo ne. Ale podle mě byste neměli chodit dolů a takhle mluvit," řekl. "Je to konverzace. A rozhovor může změnit vaše psychické nastavení. Může to být fyzioterapeut, doktor, nebo rozhodčí, když na to přijde. Proto by se to už nemělo opakovat," dodal.