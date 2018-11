Konec dětského otroctví s ručníky? Řecký tenista se ozval: Ať je nosí dál

Na běžném turnaji stačí tenistovi otočit se k chlapci či dívce, zamávat o pozornost a už k němu letí ručník. V Miláně však musí hráči sami chodit k boxu v rohu kurtu.

„Jediná věc, která se mi nelíbila, byla ta věc s ručníky. Vždycky jsem musel běžet pro ručník, pořád jsem to měl v hlavě,“ stěžoval si Cicipas poté, co v prvním zápase turnaje pro nejlepší hráče do 22 let porazil Španěla Jaume Munara.

V turnaji ATP Finals se zkouší hned několik novinek. Sety se hrají jen do čtyřech gamů, spravedlnost hlídá systém VAR, na rozehrání mají tenisté jen čtyři minuty. A musí si taky chodit pro ručníky.

Přispěl k tomu mimo jiné neslavný zářijový incident Fernanda Verdaska, který v Šen-čenu neudržel nervy, když se mu na kurtu nedařilo a seřval malého podavače ručníků za to, že z jeho pohledu nebyl dost hbitý.

„Nikdy se mi nelíbilo, že děti podávají hráčům ručníky. Je to jako by byli jejich sluhové. Nevypadá to dobře,“ řekl prezident ATP Chris Kermode pro Daily Telegraph.

Sám Cicipas se před měsícem utrhl na podavačku míčků, když se mu zdálo, že ji příliš pomalu vyndává z obalu.

„Když hrajete na vysoké úrovni, děti vám podávají ručníky, takže je trochu zvláštní tohle nemít,“ stěžoval si Cicipas na problém s ručníky. „Pomáhá nám, že můžeme mít ručníky po ruce, kdykoli potřebujeme. Je to věc, na kterou nemusíme myslet. Hrajete svou hru a nemusíte se zabývat tím, jestli si pro ručník dojdete teď, nebo až za chvíli. Prostě zavoláte podavače míčů. Je jejich práce hráčům podávat míčky a ručníky.“