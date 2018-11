Nadal odřekl kvůli zranění Turnaj mistrů, Djokovič zůstane jedničkou

Dvaatřicetiletý Nadal je po Juanu Martínu del Potrovi druhým hráčem, kterého z prestižního turnaje pro osmičku nejlepších tenistů sezony vyřadily zdravotní potíže. Rodák z Mallorky nestihl vyléčit břišní sval, kvůli němuž se už minulý týden odhlásil z turnaje Masters v Paříži.

Na sociálních sítích Nadal navíc oznámil, že má i problémy s kotníkem a ještě dnes se podrobí operaci. "Je pravda, že už to mám delší dobu a občas mě to pobolívalo. Teď, když kvůli břichu stejně nemůžu hrát, bude čas to vyřešit a vyhnout se tak budoucím problémům," napsal Nadal na twitteru.

Argentinec Del Potro se musel startu vzdát kvůli zranění kolena a ve finálové osmičce ho nahradil Japonec Kei Nišikori. Místo Nadala nyní dostane šanci Američan John Isner, který je v žebříčku letošního roku desátý.

Djokovič, jenž se do čela pořadí ATP vrátil dnes po téměř dvouleté pauze, uzavře po rozpačitém začátku rok na vrcholu. Jako první tenista od zavedení žebříčku ATP v roce 1973 zakončí v roli jedničky sezonu, v níž se pohyboval mimo elitní dvacítku.