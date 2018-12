Kvitová dřela, na Vánoce se omezovat nemusí. Co miluje za cukroví? | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kvitová po dalším triumfu: Nekončím, ale mladším holkám dáme prostor VŠECHNA VIDEA ZDE

Během nich jste vyhrála 5 turnajů a získala šestý fedcupový titul. Absolutní spokojenost?

„Ohlížím se jen s těmi nejlepšími pocity. Vrátila jsem se do top 10, což je pro mě neuvěřitelný úspěch po tom všem, co se stalo. I v mé hře jsem našla spoustu pozitivních věcí, na které bych chtěla dál navázat. Zůstala jsem zdravá, nemám žádné větší zranění. Jsem spokojená.“

Jaké byly ty nejpozitivnější nové věci ve vaší hře?

„Byla jich spousta. Vydržím dlouhé zápasy, dokážu je otáčet. Řadu zápasů jsem výborně odservírovala. Konzistence mých výkonů se prostě zlepšila.“

Sezonu jste končila nemocná, nemohla jste zasáhnout do finále Fed Cupu. Už jste fit?

„Fed Cupem moje nachlazení neskončilo, pokračovalo to ještě čtrnáct dní, než jsem odletěla do Dubaje. Až teplo pomohlo tomu, že jsem se zotavila a mohla začít trénovat. Teď doma se hlavně snažím zůstat v teple, moc nikam nechodit. Hodně trénuji, imunita je oslabená, ale beru vitamíny a snad vydržím.“

Loni jste tvrdým tréninkem na soustředění v Dubaji položila základ úspěšné sezoně. Jak vyšlo soustředění u Perského zálivu tentokrát?

„Vydržela jsem zdravá. Bylo to opravdu náročných čtrnáct dní. Kámen pro úspěch jsme znovu položili, což je super. Nevím, jestli by to trenéři zhodnotili podobně, ale mě to přišlo ještě těžší než loňská příprava. Za mě jsem spokojená, jak jsem to zvládla.“

Čím bylo soustředění těžší. Objemem práce nebo povahou drilů?

„Spíš objemem. Moje fyzická konstituce se rok od roku lepší, takže se dá přidávat. I v posilovně jsem zvedala těžší váhy, odtrénovaných hodin bylo víc. Celkově to byl nárůst.“

Řešili jste s odstupem, proč byla sezona 2018 rokem dvou rozdílných polovin. Do Wimbledonu jste vyhrála 5 turnajů a 38 zápasů, po něm jste měla bilanci už jen 9:10.

„Na druhé půlce se podepsala ta první, kdy jsem byla hodně vyčerpaná z toho kvanta nahraných zápasů. Na takový zápřah jsem nebyla zvyklá fyzicky ani psychicky. Nemyslím, že jsem v té druhé polovině hrála špatný tenis, prostě se to jen nesešlo. V těch nejdůležitějších chvílích jsem to nebyla já.“

Jak se z toho poučit. Budete jinak plánovat?

„Budeme se o to snažit, ono vždycky záleží na tom, jak se daří nebo nedaří. Každopádně bych ráda odehrála míň turnajů než letos.“

Ve skvělém roce jsou černou kaňkou grandslamová vystoupení. Na čtyřech největších turnajích jste vyhrála jen 4 zápasy. I tohle téma jste s trenéry rozebírali?

„Tak do detailu jsme to nebrali. Samozřejmě grandslamy jsou největší turnaje a nevyšly mi, ale já jsem ráda za poslední sezonu, i když byla bez úspěchu na grandslamu. Neměnila bych třeba dva vyhrané turnaje za jedno čtvrtfinále na grandslamu.“

To by byla špatná směna. Ale je škoda, když hrajete tak dobře a nezvládnete formu prodat na největších turnajích.

„To je jasný, ale ne vždycky to jde…“

Kouč Jiří Vaněk hovořil o tom, že by vás na stres grandslamů mohlo připravit víc sparingů s muži, kteří vám nedají vydechnout a drží vás víc pod tlakem. Přistoupili jste k tomu?

„Je pravda, že zatím jsem kromě dvou tréninků hrála všechno s klukama. Ale zase se to musí alespoň trochu mixovat, protože kluci všechno doběhnou, takže to s nimi není taky taková zábava.“

Kdy vyrážíte směr Austrálie?

„Letíme 26. prosince. Turnaj v Brisbane začíná už na Silvestra, tak musíme vyrazit. Pak mě čeká klasicky Sydney a Australian Open.“

Máte z australského začátku respekt. Poslední roky se vám tam nedaří.

„Není to strašák. Nedávám si do začátku sezony žádné cíle. Pamatuji se, jak to poslední dva roky dopadlo. Jsem nohama na zemi. Vím, že mám dobře natrénováno, ale ne vždycky se to musí hned zkraje roku projevit.“

Jak strávíte Vánoce?

„Ještě 23. prosince trénuju, pak odjedu na Moravu. Tam budu do pětadvacátého s rodinou a nejbližšími. Budu si hrát na tetičku, Ježíšek z Prahy určitě něco přiveze. Doufám, že si to užijeme všichni, s dětmi je to vždycky takové jinačí. Budou pohádky, kapr, bramborový salát, cukroví.“

Soudě podle vaší pohublé postavy by vám nějaká vánoční kila prospěla. Asi se nemusíte omezovat, což?

„Momentálně se nemusím omezovat v ničem, takže si dám, na co budu mít chuť. Miluju vanilkové rohlíčky, kokosové pusinky, vosí úly.“