Lendl EXKLUZIVNĚ: o utrpení na trávě, bolesti i výhodách emigrace | iSport.cz

Taduje se, že vás v kariéře posunulo především finále Roland Garros 1984. První čtyři grandslamová finále jste prohrál, tehdy v Paříži jste však otočil utkání ze stavu 0:2 na sety proti Johnu McEnroeovi. Byl to nejdůležitější zápas vaší kariéry?

„To všichni píšou. Já si myslím, že to mohl být nejdůležitější zápas jeho kariéry (McEnroe nikdy Roland Garros nevyhrál). Pro mě bylo samozřejmě důležité vyhrát první grandslam, ale úplně nesouhlasím s tím, jak všichni říkají, že to byl pro mě přelomový zápas. I kdybych ho nevyhrál, vyhrál bych toho stejně dost.“

Jaký byl pro vás tedy nejdůležitější zápas?

„Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. A ani nevím, jaký můj vyhraný grandslam byl nejlepší.“

Opravdu?

„S Tonym (Rochem – Lendlovým australským trenérem) jsme se tak dlouho snažili o Austrálii, až se mi to v osmadvaceti povedlo. Ale byl ten titul lepší než Roland Garros v osmdesátém čtvrtém? Taky to nemůžu říct.“

S tvrzením, že na Roland Garros 1984 jste se naučil grandslamy vyhrávat, taky nesouhlasíte?

„Já nevím. A není to něco, nad čím bych přemýšlel. Ono to vypadá dobře napsaný, pak se zdá, že ten autor tenisu dobře rozumí. Ale jestli to tak bylo, nebo ne, to opravdu nevím.“

Příběhy jsou ale důležité.

„Samozřejmě. Speciálně ze strany vás novinářů.“(smích)

To máte samozřejmě pravdu. Ale když budete všechno relativizovat, k ničemu se nedoberete.

„Jasně, já vám na sto procent rozumím. Proto taky nikomu nevyvracím, když tohle tvrdí.“

Ještě se sázíte s lidmi, kteří tvrdí, žejste nikdy nevyhrál Wimbledon?

„Jo, to jsem párkrát použil. Moc lidí si totiž nepamatuje, že jsem tam vyhrál jako junior.“

Věřil jste tehdy, že v All England Clubu zvládnete ovládnout i mužský turnaj?

„To bylo moc daleko. Spíš jsem si moc dobře uvědomoval, že byla spousta prvních juniorů světa, kteří to nikam nedotáhli.“

Je pravda, že jste měl sennou rýmu a na trávě trpěl?

„Ano. A ještě ji pořád mám, i když za poslední tři roky se hodně zlepšila. Dřív jsem ale kýchnul třeba dvacetkrát za minutu, pálily mě oči. Pokaždé to bylo hrozně nepříjemných deset týdnů v roce.“

Podepsalo se to na vašich výsledcích ve Wimbledonu?

„Člověk se tam necítil zdravý, ale neřekl bych, že kvůli tomu jsem tam nevyhrál,