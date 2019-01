Těsně pod vrcholem! Berdych při návratu ve finále v Dauhá padl | iSport.cz

Berdych dostal do soutěže v Dauhá divokou kartu a hrál první turnaj od loňského června. Někdejší čtvrtý hráč světa léčil záda a v žebříčku klesl až na 71. místo, z kterého by se měl v novém vydání posunout na 57. příčku.

Ve finále katarského turnaje dopadl třiatřicetiletý Berdych stejně jako v roce 2015, kdy nestačil na jiného Španěla Davida Ferrera. Naposledy slavil Berdych titul předloni v říjnu v čínském Šen-čenu, kde do své sbírky přidal třináctou trofej.

Každý set rozhodl jediný brejk. V prvním setu ztratil podání Berdych, a to v sedmé hře, kterou začal neúspěšnými voleji na síti. V závěru sady odvrátil při svém servisu tři brejkboly, ale o hru později při čtvrtém setbolu poslal míč za základní čáru.

Ve druhém setu se prosadil český hráč díky tradiční zbrani, kterou je jeho drtivý forhend, a rovněž častějším výpadům k síti. Právě po jednom z úspěšných volejů proměnil brejkbol na 3:1, pak si podržel servis a set ukončil forhendem.

V rozhodující sadě si ale český tenista ve čtvrté hře vybral slabší chvilku. Udělal dvě dvojchyby a po bekhendu do sítě prohrával 1:3. Zbraně nesložil, odvrátil tři brejkboly na 1:5 a měl dvě šance dostat se zpět do hry, ale proti byla mimo jiné i páska, která vychýlila vítězný úder do autu. Berdych se pak jen s úsměvem otočil na manželku Ester.

V závěrečné hře už nedokázal Bautistu v cestě za triumfem zastavit. Berdych, který si zhoršil finálovou bilanci na 13:19, se tak nestal druhým českým vítězem v Dauhá. Tím jediným zůstal bývalý druhý hráč světa Petr Korda z let 1996 a 1998.

Tenisový turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 1 313 215 dolarů):

Dvouhra - finále:

Bautista (7-Šp.) - Berdych (ČR) 6:4, 3:6, 6:3.