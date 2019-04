S kým bude Šafářová hrát? Hvězdná parťačka Matteková do Prahy nepřijede | iSport.cz

„Volala si s Luckou a ta nás informovala, že její rekonvalescence neprobíhá podle představ, takže nebude hrát Prahu ani Madrid,“ pravila ředitelka turnaje Petra Černošková. Dvaatřicetiletá Šafářová, aktuálně 134. tenistka pořadí singlu, má od pořadatelů volnou kartu do dvouhry a organizátoři jsou připraveni udělit jí kartu také do čtyřhry, pokud by ji potřebovala.

Logicky se jako náhrada za Mattekovou-Sandsovou nabízí Barbora Strýcová, s níž Šafářová v kariéře rovněž nastupovala a se kterou byla dohodnutá už pro letošní Australian Open. Tam původně hodlala kariéru ukončit, než jí tento plán překazil zánět v zápěstí.

Seznam tenistek pro Prahu by měla naopak rozšířit Ruska Světlana Kuzněcovová, která požádala WTA o volnou kartu do singlu. Dvojnásobná grandslamová šampionka se ve 33 letech pokouší o comeback po půlroční pauze se zraněným kolenem.

Na turnaji nastoupí kompletní česká špička vyjma obhájkyně Petry Kvitové. „Petra ale slíbila, že v pondělí přijde do Stromovky a udělá dětský den, stráví odpoledne s dětmi a partnery turnaje. Budeme mít tedy komplet všechny české hráčky ve Stromovce,“ těšilo Černoškovou.

Turnaj proběhne poprvé za nezvyklé situace. Manažer Miroslav Černošek se v únoru stáhl z vedení občanského sdružení TK Sparta, jež předal lidem kolem předsedy ČUS (České unie sportu) Miroslava Jansty. Přípravy na turnaj to prý ale neovlivnilo. „V žádném případě, nebylo to žádné překvapení, šlo o dokončení téměř dvouletého plánovaného procesu,“ uvedl Černošek.

„Na novém vedení klubu jsme se domluvili se spolupracovníky Miroslava Jansty, předsedou správní rady se stal advokát Jakub Kotrba. Já se budu nyní plně koncentrovat na tenisové akce v Prostějově, v Praze pak budu mít mnohem větší prostor na další rozvoj své marketingové agentury Česká sportovní a jejích projektů,“ pravil Černošek s tím, že jeho agentura pokračuje se zajišťováním Fed Cupu a Davis Cupu, mimo tenis aktuálně jedná například o spolupráci na evropském šampionátu volejbalistů či basketbalistů.

V Prostějově chce dál rozvíjet tradiční challenger Moneta Czech Open a mistrovství světa juniorů do 14 let. „Nově jsme byli Tennis Europe (Evropská tenisová federace) pověřeni organizací Evropské tenisové akademie. Je to něco úplně nového, vede to moje manželka Petra, začali jsme testováním v listopadu 2018 a nyní již máme přihlášeno na 50 talentů z celé Evropy,“ uvedl manažer, jenž si hodně slibuje i od tenisových talentů, jež má ve své stáji.

„Těší mě spolupráce s Brendou a Lindou Fruhvirtovými, které již v jejich 12 a 14 letech mnozí považují za největší naděje světového tenisu. V mužském tenise sázím na Jirku Lehečku i Dalibora Svrčinu. Tito hráči mě naplňují jednak energií, ale i optimismem, že český tenis bude nadále velmi úspěšný.“

Velký rozhovor s Lucií Šafářovou čtěte v dnešním Sport Magazínu. Koupit ho můžete ZDE>>>

Loučící se Šafářová jde na pomoc ve Fed Cupu! Také Kanada zaskočila