Madridské F&F. Ferrer se loučil v slzách, Federer po čase perlí na antuce | iSport.cz

Osmifinále proti Dominicovi Thiemovi, Řím, rok 2016.

To byl až do tohoto týdne poslední zápas Rogera Federera na antuce. Švýcar se poté oranžové drti vyhýbal hlavně kvůli tomu, aby pošetřil své tělo před prioritou jménem Wimbledon.

„Už si ani nepamatuju, jak se na antuce sklouznout,“ vtipkoval nedávno Federer.

Dohromady na antuce ukořistil 11 z celkových 101 titulů na okruhu ATP. A to včetně toho nejcennějšího z Roland Garros, který se zrodil před deseti lety. Navzdory tomu byli všichni na švýcarského hráče po dlouhé antukové pauze hodně zvědaví.

Velký návrat přišel nyní. A klouzat se dozajista nezapomněl - na prestižní akci Masters, která probíhá v Madridu, zatím míří dál a dál. Ve španělské metropoli se proměnil ve francouzského kata. Nejprve rychle vyprovodil Richarda Gasqueta, poté porazil Gaela Monfilse. Ve druhém případě už nešlo o vyloženě hladký postup, proti showmanovi Monfilsovi vyhrál sice první set 6:0, pak ale padl 4:6. Rozhodl ve třetí sadě v tiebreaku.

Musel dokonce odvracet dva mečboly. Konec byl pro Federera sladký – dočkal se kariérní výhry číslo 1200 (po Jimmy Connorosovi teprve druhý hráč v otevřené éře, kterému se toto povedlo) a postupu mezi nejlepší osmičku. Dojmy po comebacku na špinavý povrch? „Za poslední roky jsem sice nezažil tolik tenisu na antuce, ale upřímně – to mě nedělá méně nebezpečným,“ vzkazuje soupeřům sedmatřicetiletý rodák z Basileje. Tím nejbližším bude Thiem.

.@rogerfederer is the second player in the Open Era to hit #️⃣1️⃣2️⃣0️⃣0️⃣