Vondroušová vyřadila Halepovou i Kasatkinovou, Plíšková otočila s Keninovou | iSport.cz

Do osmifinále se hladce probojovala turnajová dvojka Petra Kvitová, jež ztratila jediný game. Naopak Kateřina Siniaková ve druhém kole vypadla, Kasatkinová ji vyřadila po setech 2:6, 6:4 a 6:1.

Devatenáctiletá Vondroušová zdolala vítězku loňského French Open Halepovou letos už na tvrdém povrchu v Indian Wells a v Římě životní výhru zopakovala. Proti grandslamové šampionce z Paříže a finalistce posledních dvou ročníků římského turnaje předvedla velký obrat.

V posledním gamu druhé sady Vondroušová sebrala zkušené soupeřce servis a po druhém setbolu si vynutila pokračování. Klíčový brejk rozhodující sady předvedla tenistka ze Sokolova v osmém gamu a při vlastním podání jí první mečbol pomohla Halepová proměnit úderem do sítě.

Rumunce komplikovala situaci bolavá noha, ale na zdravotní stav se nevymlouvala. Naopak vysoce ocenila českou soupeřku. "Je nesmírně talentovaná, podle mého názoru bude zanedlouho ve špičce. S levačkou je to vždycky těžké, navíc ona dobře podávala a dobře se pohybovala. Dokáže toho spoustu vrátit," řekla Halepová, která prohrou s Vondroušovou přišla o možnost návratu do čela žebříčku.

V osmifinále odehrála Vondroušová další dlouhý zápas. S Kasatkinovou bojovala dvě a čtvrt hodiny, než mohla viditelně unavená slavit další postup po výhře 7:5, 2:6, 6:2. V pátek nastoupí proti Johanně Kontaové z Británie, kterou v jediném dosavadním duelu loni porazila.

Čtvrtá nasazená Plíšková nad Keninovou vedla 4:2, pak ale prohrála šest gamů v řadě a poprvé ve vzájemných duelech ztratila set. Krizi ale dokázala zažehnat a i díky 12 esům postoupila po výsledku 4:6, 6:4, 6:3. Její další soupeřkou bude Běloruska Viktoria Azarenková.

Kvitová do turnaje vstoupila suverénní výhrou nad Julií Putincevovou. Kazašskou soupeřku ve druhém kole deklasovala za 54 minut 6:0, 6:1 a radovala se z nejsnazší výhry v sezoně. O čtvrtfinále hraje proti Marii Sakkariové z Řecka.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 5,791.280 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Verdasco (Šp.) - Thiem (5-Rak.) 4:6, 6:4, 7:5,

Schwartzman (Arg.) - Ramos (Šp.) 7:6 (7:5), 6:1,

Nadal (2-Šp.) - Chardy (Fr.) 6:0, 6:1,

Federer (3-Švýc.) - J. Sousa (Portug.) 6:4, 6:3,

Nišikori (6-Jap.) - Fritz (USA) 6:2, 6:4,

Struff (Něm.) - Čilič (9-Chorv.) 6:2, 6:3,

Djokovič (1-Srb.) - Shapovalov (Kan.) 6:1, 6:3,

Del Potro (7-Arg.) - Goffin (Belg.) 6:4, 6:2,

Tsitsipas (8-Řec.) - Sinner (It.) 6:3, 6:2,

Ruud (Nor.) - Kyrgios (Austr.) 6:3, 6:7 (5:7), 2:1 diskvalifikace

Federer (3-Švýc.) - Čorič (13-Chorv.) 2:6, 6:4, 7:6 (9:7)

Verdasco (Šp.) - Chačanov (11-Rus.) 7:5, 3:6, 6:3

Djokovič (1-Srb.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 6:0

Nadal (2-Šp.) - Basilašvili (14-Gruz.) 6:1, 6:0

Nišikori (6-Jap.) - Struff (Něm.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:3

Del Potro (7-Arg.) - Ruud (Nor.) 6:4, 6:4.

Ženy (dotace 3,452.538 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Ósakaová (1-Jap.) - Cibulková (SR) 6:3, 6:3,

Bertensová (6-Niz.) - Anisimovová (USA) 6:2, 4:6, 7:5,

Kontaová (Brit.) - Stephensová (7-USA) 6:7 (3:7), 6:4, 6:1,

Buzarnescuová (Rum.) - Görgesová (16-Něm.) 6:4, 3:6, 4:4 skreč,

Muguruzaová (Šp.) - Collinsová (USA) 6:4, 4:6, 6:2,

Mladenovicová (Fr.) - Bencicová (Švýc.) 6:2, 2:6, 6:1,

Kasatkinová (Rus.) - Siniaková (ČR) 2:6, 6:4, 6:1,

Suárezová (Šp.) - Cornetová (Fr.) 6:3, 3:0 skreč,

Vondroušová (ČR) - Halepová (3-Rum.) 2:6, 7:5, 6:3,

Kvitová (2-ČR) - Putincevová (Kaz.) 6:0, 6:1,

Keninová (USA) - Keysová (13-USA) 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Karolína Plíšková (4-ČR) - Keninová (USA) 4:6, 6:4, 6:3

Ósakaová (1-Jap.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:3

Bertensová (6-Niz.) - Suárezová (Šp.) 6:4, 1:6, 6:3

Vondroušová (ČR) - Kasatkinová (Rus.) 7:5, 2:6, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Kuděrmětovová, Zvonarevová (Rus.) 1:6, 6:3, 10:7.