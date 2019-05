Neplačte pro mě. Federer nehledá pohádkový konec, už prý získal dost | iSport.cz

Tehdy ATP ještě udělovala bonusové body za skalp nad žebříčkově vysoko postaveným borcem, švýcarský opovážlivec ze 111. místa žebříčku před sebou tehdy viděl hotový poklad. Nad australským sympaťákem urval první set, ve zbylých třech už ale dostal lekci.

Jeho dnešní roli zastávala tehdy ve Švýcarsku Martina Hingisová, osmnáctiletá světová jednička a pařížská finalistka z toho roku. „Jsme skoro stejně staří, já ještě nosil plíny a ona už vládla světu,“ vzpomíná král RF.

Hingisová je dnes již vysloužilou tenistkou, on ji už dávno překonal a pořád jede dál. Začátkem srpna mu bude 38 let, na pařížskou antuku se vrací po čtyřech letech. „Jsem šťastný, že jsem zpět. Byl to turnaj, který v mém životě chyběl. Mám to z domova blízko, můžu jet autem či skočit na vlak,“ usmívá se.

Můžete ho letos vyhrát? přilétne otázka.

Úsměv zmizí, Federer povytáhne své husté obočí. Z aktivních tenistů má stále třetí nejlepší úspěšnost na antuce (76%), na Roland Garros hrál pětkrát finále. Jednou, když se konečně vyhnul Rafovi Nadalovi, ho dokázal i urvat pro sebe. „Jeden z mých nejkrásnějších okamžiků kariéry. A taky ten, kdy jsem cítil největší tlak. Dodnes jsem pyšný, že jsem to zvládnul,“ vybaví si deset let starý triumf nad Robinem Söderlingem.

Ale zpět k otázce. Můžete letos v Paříži vyhrát?

„Netuším, i pro mě je to otázka. Svým způsobem se cítím podobně jako před Austrálií 2017,“ připomněl svůj snový návrat po půlročním zranění kolena. Tehdy se proměnil z velké neznámé ve velkého vítěze. Jenže antuka není beton… „I teď cítím, že hraji dobrý tenis. Ale bude to stačit proti top hráčům, až se bude turnaj lámat? Nejsem si jistý, určitě to nemám na raketě. Ale rád bych postoupil co nejhlouběji a přesvědčil se, co ještě svedu,“ hlásá nostalgický favorit snad všech tenisových fanoušků.

Ti dostali naservírovaného Federera hned v neděli, první den letošního Roland Garros. Na novotou vonícím Chatrierově stadionu přemohl snadno švýcarský velikán Itala Lorenza Sonegu 6:2, 6:4, 6:4 a vyslechl si hlasité ovace. Ať už jeho pařížské tažení skončí, jak chce, tenisový titán by rád svým příznivcům vzkázal, ať zůstanou nohama na zemi. „Víte, nevyhlížím pohádkový konec kariéry. Už jsem získal víc, než jsem kdy snil. Klidně si můžu uprostřed zápasu říct, že už to stačilo. Nebo se již nevrátím po prázdninách. Do chvíle, co si budu moct já sám vybrat, budu naprosto spokojený.“