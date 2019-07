Zpověď Muchové: o dluhu, cestě do plusu i vzkazech od Jágra a sázkařů | iSport.cz

Úder po lajně, kraťas. Další výměna zase něco jiného. Žádnou nudnou šablonu od ní nečekejte. „Už odmala jsem si na kurtu ráda hrála,“ vykládá dcera Josefa Muchy, někdejšího úspěšného fotbalisty Brücknerovy Olomouce a dnes trenéra. Na nejslavnějším turnaji v Londýně se představila poprvé, a hned to dotáhla do čtvrtfinále. Další produkt české ženské školy má teď jasný cíl – dokázat, že to nebyl jenom výstřel.

„Nechci, aby přišel útlum, což se stává,“ tvrdí naděje, kterou manažersky opečovává Tomáš Petera, rovněž úspěšný tenisový kouč. I díky profesionálnějšímu přístupu začala její kariéra v posledním roce stoupat.



Pociťujete po úspěšném tažení na Wimbledonu nějakou změnu?

„Asi nejvíc to, že jsem byla hrozně vyčerpaná, bez energie.“



Sladké už jste dohnala, jak jste si přála?

„Dohnala. A možná jsem to i přehnala! (usměje se) Možná proto se cítím tak unavená.“



Jaké jste zaznamenala reakce?

„Hodně pozitivních, za které děkuji. Na mobilu jsem měla asi tisíc zpráv. Nejvíc toho bylo na Instagramu. Psaly mi i nějaké osobnosti, které mě hodně motivovaly. Celkově jsem si to moc užívala, byl to super úspěch.“



Na nejpopulárnější sociální síti se vám ozval také Jaromír Jágr, že?

„Ano. Moc mě potěšil. Napsal mi i soukromou zprávu, kterou mě hodně podpořil a motivoval. Je hrozně fajn si něco takového přečíst od sportovní legendy.“



Prozradíte, co vám napsal?

„Nerada bych to rozebírala, schválně mi to poslal do soukromého chatu.