S kovovou kyčlí a lékařům navzdory. Murray chystá singlový comeback | iSport.cz

V lednu před Australian Open se rozplakal na tiskové konferenci. Jeho pravá a již jednou operovaná kyčel bolela tak, že nemohl jít ani vyvenčit své psy či se jen tak proběhnout. A mysl se ocitla v zajetí černých myšlenek. Konec kariéry skotského sympaťáka, velkého zastánce ženského tenisu a všech slabších, visel ve vzduchu.

Když podle očekávání dohrál v melbournském prvním kole, australští pořadatelé mu na kurtu pustili vzkazy od Rogera Federera, Rafaela Nadala a dalších tenisových kapacit. Dojemné loučení s členem velké čtyřky bylo jedním z nejsilnějších momentů úvodního grandslamu roku.

V tenise Murray dokázal vlastně vše. Vyhrál tři grandslamy, dvě olympiády, prakticky sám dovedl Brity k zisku Davis Cupu. Tenisem vydělal přes 60 milionů dolarů, doma má dvě dcerky a manželku. Nemusel nikomu nic dokazovat, ale…

Nikdy nepodceňujte zápal a píli muže, jenž byl doma povýšen do šlechtického stavu. Zarputilostí nahrazoval to, co nedostal na rozdíl od Federera a spol. stal na talentu. V tréninku byl vždy masochista, proto si tak sedli pro s Ivanem Lendlem. Pozoruhodná byla i jeho houževnatost. Vyhodíte ho dveřmi, vrátí se vám oknem. Tohle předváděl celou svou kariéru, pral se s vlastními pochybami. Prohrál 8 z 11 grandslamových finále, ale nakonec se stal na sklonku roku 2016 i světovou jedničkou.

To byl poslední velký zářez snaživého muže, jenž si odrovnal kyčel do takového stavu, že se stal téměř invalidou. Sám později uznal, že měl víc naslouchat vlastnímu tělu a méně fanaticky trénovat.

Koncem ledna se podrobil operaci, při níž mu lékaři provedli takzvaný resurfacing, tedy povrchovou náhradu kyčelního kloubu, při níž se po obroušení nasadí na hlavici stehenní kosti kovová čepička. Na operační stůl ulehal s tím, že tento velký zákrok potřebuje k tomu, aby mohl vést plnohodnotný život, nikoliv aby se mohl vrátit k tenisu.

Po půl roce se však zdá, že i smělé myšlenky na oživení kariéry v singlu se mohou naplnit. Zatím si kurty v novém těle osahával coby deblista při čtyřech turnajích včetně wimbledonského mixu po boku Sereny Williamsové, tento týden ještě nastoupí na podniku ve Washingtonu po boku staršího bráchy Jamieho. A pak?

„Podle nejoptimističtějšího scénáře bych mohl nastoupit ve dvouhře v Cincinnati,“ předestřel v Americe své plány s tím, že se singlovým startem na grandslamovém US Open nepočítá. „Pokud nestihnu Cincinnati, asi si počkám až na turnaje po New Yorku, protože nechci hrát hned z voleje zápasy na tři vítězné sety,“ líčil.

V trénincích se již Murray hotoví na singlový comeback a výsledky jsou prý zatím povzbudivé. „Podle svého pohybu, jak moje tělo reaguje během tréninku i další den po něm, jsem nadšený. Cítím, že jsem mnohem blíž, než jsem si zpočátku myslel. Pokud to takhle dál vydrží, brzy v singlu nastoupím,“ hlásá.

Někteří lékaři ho od tak brzkého návratu do plného zatížení zrazují a varují, že měkké tkáně kolem operované kyčle vyžadují rok až 18 měsíců, aby se plně zotavily. Datem, které by si měl v kalendáři zaškrtnout, je podle nich až leden 2020. Natěšený Murray však hodlá otestovat singlové vody co nejdříve a znovu pracuje na plný plyn.

Po Wimbledonu se zavřel do posilovny, kde trénuje jako vzpěrač. Dělá cviky se vzpěračskými tyčemi, které samy o sobě váží dvacet kilo. Potřebuje posílit svalstvo kolem kyčlí, aby mohl zase po kurtu létat a rozehrát své šachové partie s tenisákem.

Jak dobrý ještě může Andy Murray být, to je velká otázka. Pochybovat však nelze o tom, že udělá vše, aby se to dozvěděl.



Murrayho těžký rok

LEDEN - před Australian Open hovoří o velké bolesti v operované kyčli, následně končí na úvodním grandslamu sezony v prvním kole a ještě koncem ledna přímo v Melbourne podstupuje druhou náročnou operaci kyčle

ČERVEN - deblový návrat na londýnském turnaji v Queensu je triumfální, s Felicianem Lópezem berou titul

ČERVENEC - na Wimbledonu je velkou atrakcí především v mixu se Serenou Williamsovou, v němž hvězdný pár postoupil do 3. kola, ve čtyřhře Murray ztroskotal s Francouzem Pierrem-Hughesem Herbertem v kole druhém

Murray: Šanci hrát se Serenou jsem nečekal. Maminka je nadšená