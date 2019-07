Murray: Šanci hrát se Serenou jsem nečekal. Maminka je nadšená | iSport.cz

„Šance hrát se Serenou je něco skvělého. Nečekal jsem to, je to jedna z největších sportovkyň všech dob a patří mezi nejlepší tenistky. Taková příležitost už nemusí přijít,“ prohlásil Andy Murray před svým prvním zápasem na letošním Wimbledonu.

V All England Clubu se představí ani ne půl roku po operaci kyčle. Ještě na začátku roku plánoval, že v Londýně svou kariéru ukončí, nakonec jsou ale čtyřhry způsobem, jak se mezi tenisovou elitu po dlouhodobých zdravotních problémech vrátit. V mužské čtyřhře už vyhrál s Felicianem Lópezem turnaj v Queensu, v deblu na Wimbledonu se představí s Pierrem-Huguesem Humbertem, pak navíc přišla nabídka vytvořit smíšený tenisový superpár.

Patrick Mouratoglou, trenér Sereny Williamsové, zavolal Murrayho kouči Jamiemu Delgadovi, jestli by byl Skot pro smíšenou čtyřhru volný. Ten předtím oslovil třeba i světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, ale souhlasil.

„Mluvil jsem o tom s manželkou a po všem, co se dělo v posledních letech, nikdy nevíte, co přijde příště,“ vysvětlil dvojnásobný vítěz Wimbledonu, který v něm do mixu nastoupil jen jednou a vyhrál jediný zápas. Na stejných dvorcích ale získal před sedmi lety olympijské stříbro s Laurou Robsonovou.

Co na to doma?

Partnerství bylo potvrzeno v úterý, když se Williamsová cítila dobře po zvládnutém prvním kole mezi singlistkami, sama totiž měla během sezony problémy s kolenem.

Finální výběr partnerky pro Wimbledon Murraymu odsouhlasila i žena, která dohlíží na celou jeho kariéru – maminka Judy. „Je to fantastická příležitost a bude to velká zábava. Oba mají skvělou formu a mohou být perfektní,“ chválila.

Děsí ji ale možnost, že se její synové – Andy a Jamie – střetnou ve třetím kole mužského deblu. To by podle Judy Murrayové bylo mučení, které by přetrpěla v baru.

Do případného třetího kola čtyřher ve Wimbledonu ještě pár dní zbývá, zato premiéra páru Andy Murray, Serena Williamsová je na programu už v pátek. Postaví se jim Chilanka Alexa Guarachiová a Němec Andreas Mies.